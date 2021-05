Gifhorn

Mit dieser Entwicklung ist Gifhorns Polizei mehr als zufrieden: Weil es wegen Corona 2020 weniger Verkehr auf den Straßen des Kreises gegeben hat, weist die Statistik die geringste Unfallzahl (3894) seit dem Jahr 2000 aus. Dadurch gibt’s auch bei den Unfällen mit Schwerverletzten einen rekordverdächtigen Abwärtstrend.

„Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis“, fasst Polizeihauptkommissar Winfried Enderle, Analyse-Experte der Inspektion, die Entwicklung zusammen. Die Corona-Folgen – in Verbindung mit den Kontrollen durch die Beamtinnen und Beamten – hätten Wirkung gezeigt. Bei den Unfällen mit schwerverletzten Personen tauchten für das vergangene Jahr nur 67 Fälle in der Statistik auf – 51 davon ereigneten sich außerorts, 16 innerorts.

Ein Minus von fast 31 Prozent im Kreis Gifhorn

„Noch im Jahr davor gab es im Kreisgebiet 97 Unfälle mit Schwerverletzten“, blickt Enderle zurück. Ein Minus von fast 31 Prozent habe es im Zehn-Jahres-Zeitraum bisher noch nie gegeben. Auch die Anzahl der schwerverletzten Personen habe deutlich abgenommen, ist der Hauptkommissar zufrieden. 124 Menschen kamen 2019 mit schweren Verletzungen per Rettungswagen oder Hubschrauber in die Kliniken, nur 81 waren es im „Corona-Jahr 2020“. Die meisten Schwerverletzten (62) gab es im vergangenen Jahr trotzdem erneut bei Unfällen außerhalb geschlossener Ortschaften. Lediglich 19 Personen wurden 2020 bei „Innerorts-Unfällen“ schwer verletzt.

78 Prozent der Unfälle außerorts

Rechne man die Unfälle mit getöteten und/oder schwerverletzen Personen zusammen, stelle man schnell fest, dass sich 78 Prozent dieser Verkehrsunfälle außerorts ereignet hätten, so der Statistik-Experte der Inspektion. „Hier müssen wir weiter ansetzen“, kündigt Enderle eine Verstärkung der Verkehrsüberwachung an.

Wild-Warnungen oftmals ignoriert

Hauptunfallursache im Landkreis Gifhorn bleibt das plötzliche Auftauchen von Wild auf der Fahrbahn (1375 Fälle). „Weil oftmals trotz Warnhinweisen viel zu schnell gefahren wird“, weiß der Polizeihauptkommissar. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten entsprechende Beschilderung auf Kreis-, Bundes- oder Landesstraßen ernst nehmen. Enderle: „Die Schilder stehen dort nämlich nicht umsonst.“

Zweithäufigste Unfallursache im Jahr 2020 waren „Fehler durch den Fahrzeugführer“. Ablenkung oder Unaufmerksamkeit führt Gifhorns Polizei in 574 Fällen in dieser Kategorie an. Auf dem dritten Rang der Unfallursachen steht erneut der nicht ausreichende Sicherheitsabstand zum Vordermann – mit 484 Fällen. Auf dem vierten Platz sind 2020 bei den häufigsten Unfallursachen die Fehler beim Wenden und Rückwärtsfahren (291) zu finden, gefolgt von der Vorfahrtmissachtung (212).

Von Uwe Stadtlich