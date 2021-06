Landkreis Gifhorn

Für Freizeitaktivitäten oder Teilnahme an kulturellen Angeboten sind momentan im Landkreis Gifhorn überwiegend keine negativen Testnachweise mehr notwendig. Aktuell ist daher die anfangs hohe Nachfrage nach kostenlosen Schnelltests auch im Landkreis Gifhorn zurückgegangen. Aus diesem Grund haben wenige Testzentren angekündigt, ihren Betrieb dauerhaft oder vorübergehend in den Sommermonaten zu schließen.

Zwei Testzentren schließen dauerhaft

So werden die Testzentren in Ehra und Steimke ab dem 1. Juli dauerhaft schließen. Die Testzentren in Westerbeck und am Friedrich-Ackmann-Haus in Gifhorn werden vorübergehend vom 1. Juli bis 1. September schließen. Auch das Testzentrum im Mehrgenerationenhaus im Georgshof macht bis 1. September eine Pause. Einige Apotheken und Ärzte im Kreisgebiet bieten ebnfalls noch Schnelltests an. Der Stand der Testzentren in der AZ-Übersicht:

1. Croya – Dorfgemeinschaftshaus Standort: Dorfgemeinschaftshaus Croya Schulstraße 3, 38470 Parsau Ortsteil Croya, Anbieter: Göth & Klein GbR, Öffnungszeiten: Dienstag 15 bis 18 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr, Sonntag 10 bis 13 Uhr, grundsätzlich kein Termin notwendig – ein verbindlicher Termin kann bei Bedarf telefonisch vereinbart werden: (01 74) / 71 03 744

2. Gifhorn, Lidl-Filiale Braunschweiger Straße 112, Anbieter: Ecolog Deutschland GmbH, Düsseldorf, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag jeweils von 9 – 19 Uhr, Terminvereinbarung ausschließlich online: www.buergertest.ecocare.center

3. Gifhorn – Mühlenmuseum Standort: Parkplatz des Mühlenmuseums Bromer Straße 2 in Gifhorn, Anbieter: Blome & Pillardy Event GmbH, Öffnungszeiten: Montag 8 bis 16 Uhr, Dienstag 8 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 16 Uhr, Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr, Terminvereinbarung: ausschließlich online: www.schnelltest-gf.de

Gesunkene Nachfrage: Wegen der Corona-Lockerungen ist die Zahl der kostenlosen Bürgertests rückläufig. Quelle: Oliver Berg dpa

4. Gifhorn – Ratsweinkeller, Cardenap 1, Anbieter: Dein Corona Testzentrum, Düsseldorf, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr Terminvereinbarung: telefonisch: (01 52) 26 88 09 88 online: www.deincoronatestzentrum.de

5. Gifhorn – Taxi Hoffmann Nordhoffstraße 4, Anbieter: Andreas Bössel Medical Training, Peine, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 12 Uhr, 15 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr, Sonntag 8 bis 13 Uhr, kein Termin notwendig - verbindlicher Termin kann bei Bedarf über PassGo-App gebucht werden

6. Groß Schwülper - Okerhalle Hauptstraße 20A, Anbieter: Gemeinsam für Braunschweig GbR, Öffnungszeiten: Montag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr, Terminvereinbarung: ausschließlich online: www.braunschweig-testet.de

7. Isenbüttel – Roth Feierwerk, Gehrenkamp 1A, Anbieter: Tell Roth GmbH & Co. KG, Öffnungszeiten: Montag 5.30 bis 18 Uhr, Dienstag 5.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 5.30 bis 18 Uhr, Donnerstag 5.30 bis 18 Uhr, Freitag 5.30 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr, Terminvereinbarung: ausschließlich online: www.corona-testzentrum-isenbuettel.de

8. Meine – Gebäude der ehemaligen Firma Portas Wiesenweg 7, Anbieter: Medical Trade BS UG Öffnungszeiten: Montag 10 bis 18.30 Uhr, Mittwoch 10 bis 18.30 Uhr, Freitag 10 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr Terminvereinbarung: telefonisch: (01 72) 53 80 560, online: www.coronaschnelltest-meine.de

9. Meinersen – Kulturzentrum, Am Eichenkamp 1, Anbieter: DRK-Kreisverband Gifhorn, Öffnungszeiten: Mittwoch 16 bis 19 Uhr, Freitag 16 bis 19 Uhr, Samstag 8.30 bis 13 Uhr, Terminvereinbarung: telefonisch von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr: (0 53 71) 80 40 online: www.drk-gifhorn.de

10. Wesendorf – Turnhalle Lerchenberg, Anbieter: Dachstiftung Diakonie, Öffnungszeiten: Montag 8 bis 13 Uhr, 15 bis 19 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr, Terminvereinbarung: ausschließlich telefonisch in der Zeit von 11 bis 14 Uhr: (0 53 71) 61 95 12 11

11. Weyhausen – dm-Filiale An der Klanze, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 16.30 Uhr, Terminvereinbarung: online: www.dm.de oder über die dm-App

12. Weyhausen – UnserAllerOrt, Neue Straße 12, Anbieter: Corona Schnelltest-Zentrum Wolfsburg, Öffnungszeiten: Montag 15 bis 18 Uhr, Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Freitag 15 bis 18 Uhr, Terminvereinbarung: telefonisch: (0 53 61) 37 90 855 online: www.schnelltest-gifhorn.de

13. Stadt Wittingen – Helios Klinikum Wittingen, Öffnungszeiten: Montag 10 bis 14 Uhr, Dienstag 10 bis 14 Uhr, Mittwoch 10 bis 16 Uhr, Donnerstag 10 bis 14 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, Terminvereinbarung: ausschließlich telefonisch: (05831) 22-0

Folgende Testzentren schließen in Kürze oder werden vorübergehend geschlossen:

Gifhorn – Mehrgenerationenhaus im Georgshof, Steinweg 20, vorübergehend geschlossen von 28. Juni bis 1. September, Anbieter: Dachstiftung Diakonie

Gifhorn – Friedrich-Ackmann-Haus / Wasserturm, vorübergehend geschlossen vom 1. Juli bis 1. September, Anbieter: DRK-Kreisverband Gifhorn, Öffnungszeiten: Montag 15 bis 18 Uhr, Dienstag 15 bis 18 Uhr, Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 13 Uhr. Terminvereinbarung: telefonisch von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr: (05371) 804-0 online: www.drk-gifhorn.de

Westerbeck – Bürgerbegegnungsstätte, vorübergehend geschlossen vom 1. Juli bis 1. September, Anbieter: DRK-Kreisverband Gifhorn, Öffnungszeiten: Montag 15 bis 18 Uhr, Dienstag 15 bis 18 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Terminvereinbarung: telefonisch von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr: (0 53 71) 80 40 online: www.drk-gifhorn.de

Steimke – Schützenheim, Schließung des Standortes zum 30. Juni, Anbieter: Corona Schnelltest-Zentrum Wolfsburg, Öffnungszeiten: Dienstag 15 bis 18 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Samstag 12 bis 18 Uhr Terminvereinbarung: telefonisch: (0 53 61) 37 90 855 online: www.schnelltest-gifhorn.de

Ehra-Lessien – Schützenheim Schließung des Standortes zum 30. Juni, Anbieter: Corona Schnelltest-Zentrum Wolfsburg Öffnungszeiten: Montag 15 – 18 Uhr, Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Samstag 12 bis 18 Uhr Terminvereinbarung: telefonisch: (0 53 61) 37 90 855 online: www.schnelltest-gifhorn.de

Von Andrea Posselt