Landkreis Gifhorn

Sechs Todesfälle meldet der Landkreis Gifhorn im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, wobei er darauf hinweist, dass drei der Verstorbenen bereits in der ersten Februarwoche gestorben und jetzt nachträglich gemeldet worden sind. Alle sechs Personen sind in Alten- und Pflegeheimen verstorben. Damit steigt die Gesamtzahl der Verstorbenen auf 138.

Beim Landesgesundheitsamt sind innerhalb eines Tages neun Neuinfektionen aus dem Landkreis Gifhorn gemeldet worden, die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 77. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 43,6. Das Gesundheitsamt hat innerhalb eines Tages 207 weitere Tests vorgenommen, von den insgesamt 16 243 Tests sind 3 621 positiv ausgefallen.

42 aktive Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis gibt es 42 aktive Corona-Fälle, 13 weniger als am Vortag. Drei Neuinfektionen werden von der Kreisverwaltung gemeldet. Neu betroffene Einrichtungen sind der ambulante Pflegedienst der Diakonie in Meinersen und das betreute Wohnen An den Meerwiesen in Schwülper. Corona-Fälle gibt es außerdem in Gifhorn im Christinenstift und im Eberhard-Schomburg-Haus, in Wittingen im Heinrich-Warnecke-Haus und beim ambulanten Pflegedienst der Diakonie, im Senioren- und Pflegezentrum Haus Eichenhof (Westerbeck), Haus Empatica (Osloß), Senioren- und Pflegehaus (Ehra-Lessien), Michaelisheim und ambulantem Pflegedienst Bettina Harms in Brome, sowie im Alten- und Pflegeheim Ruhesitz Romantica (Bokel).

Im Helios-Klinikum Gifhorn liegen laut DIVI-Intensivregister zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Weitere neun Patienten werden intensivmedizinisch behandelt, sodass zurzeit nur ein Bett auf Intensivstation frei ist. Auf Normalstationen werden zurzeit zwölf Covid-19-Patienten versorgt sowie 137 Patienten ohne Covid-19, und auf der Intermediate Care-Station werden drei Covid-19-Patienten überwacht.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion