Landkreis Gifhorn

Weihnachten ohne Baum ist wie Vanillepudding ohne Erdbeersoße. Sorgen machen müssen sich Familien und Weihnachtsfans deswegen aber nicht, der Verkauf ist vom Lockdown ausgenommen und läuft fast bis Heiligabend. Dass jeder noch seinen ganz speziellen Wunschbaum findet, ist zwar nicht sicher, dafür aber das eine: Fast alle wollen Nordmanntanne!

Nur bis Dienstag gab es die bei Hagebau in Gifhorn, weil Baumärkte im Lockdown inbegriffen sind: „Der Laden ist voll“, konnte Betriebsleiter Thomas Unteutsch vermelden. Klar, nicht nur wegen der besagten Nordmanntanne, aber auch – als Stamm oder im Topf gewachsen.

Schon im November wurden Bäume gekauft

Letzteres wird immer mehr nachgefragt, weiß der Chef, der auf den Exemplaren, die wegen des Lockdown nicht mehr verkauft werden konnten, sitzen bleibt: „Leider. Aber in diesem Jahr wurden bei uns sehr früh Bäume gekauft, im November schon.“ Dass der Absatz „ganz gut“ ist, kann auch Henning Kuhls aus Neubokel vermelden, der ausschließlich Weihnachtsbäume vertreibt, die in Schleswig-Holstein gezogen wurden.

Auch er berichtet, dass die Käufer diesmal tendenziell früher kamen. Deshalb ist die Auswahl auf dem Hof an der Dorfstraße auch schon ein wenig eingeschränkt, richtig große Nordmanntannen – „über 2,50 Meter“ – gibt es dort zum Beispiel nicht mehr. Die Preise seien gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben, aber „die Leute finden es sehr schade, dass es gar kein Beiprogramm gibt“.

„Alle sind freundlich und zeigen Verständnis“

Tanne to go: Auch in Neubokel gibt es Weihnachtsbäume. Quelle: Sebastian Preuß

In den vergangenen Jahren wurde bei Kuhls an den Adventswochenenden auch Glühwein und Hochzeitssuppe verkauft: „Jetzt machen wir gar nix“, so Henning Kuhls, der seiner Kundschaft bescheinigt, dass sie trotz Mund-Nasen-Schutz- und Abstandsgebot „alle sehr freundlich sind und Verständnis zeigen“. Auch auf dem Forsthof des Grafen von der Schulenburg in Kaiserwinkel läuft traditionell seit dem 3. Advent der Weihnachtsbaumverkauf – und zwar nur der.

„Kein Kunsthandwerk, nichts kulinarisches“, bedauert Förster Ottmar Wahlers, „dabei gehört das doch dazu, besonders für die Familien, die zu uns kommen.“ Die Stimmung ist halt ein bisschen eingetrübt. Aber um sie zu heben, kann – wer mag – in Kaiserwinkel durch die Anlage stromern und seine – richtig – Nordmanntanne selber schlagen. Allerdings nur mit der mitgebrachten Säge: „Wir dürfen wegen der Hygieneregeln kein Werkzeug verleihen.“

Die Leute wollen es perfekt haben

Und: Auf dem Forsthof gibt es tatsächlich auch „kleine Blautannen. Die werden von Katzenbesitzern gekauft wegen der stacheligen Nadeln“, berichtet Wahlers. „Die Nordmanntanne kommt besser an, weil sie sehr gleichmäßig wächst“, weiß Jörg Räke, der mit Frank Schaper an der K 114 bei Isenbüttel Weihnachtsbäume (auch zum Selbstschlagen) verkauft. Die Leute wollten es perfekt haben, nicht „wie gewachsen“.

Dabei würde doch jeder Baum in der heimischen Stube, wenn er geschmückt sei, „schön aussehen und eine besondere Stimmung“ verbreiten. Hygieneregeln statt Glühwein und Bratwurst sind dieses Mal natürlich auch hier angesagt: „Die Leute sind entspannt und halten sich dran“, so Jörg Räke, der so lange Bäume verkauft, „wie wir welche haben. Ich hoffe, am Sonntag sind wir damit durch.“

Zukaufen ist nicht mehr möglich

„Ich habe gerade noch 600 Bäume gesägt, damit wir weiter verkaufen können“, berichtet Timm Deister, dessen Familie diese in Gifhorn bei Famila und im Meinerser Gewerbegebiet anbietet. Kommendes Wochenende ist auch auf der Plantage in Müden selbst absägen noch mal möglich. Als regionaler Anbauer könne man auf die Nachfrage in bestimmtem Unfang flexibel reagieren, erklärt Deister. „Zukaufen ist aber nicht mehr möglich, weil die Erntehelfer schon zurück gekehrt sind in ihre Heimatländer, um Quarantäne zu vermeiden.“

Von Jörg Rohlfs