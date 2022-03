Gifhorn

Seit exakt 136 Tagen ist Tobias Heilmann als Landrat im Amt. Sein Plan, in den ersten 100 Tagen alle 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich kennen zu lernen, hat nicht ganz geklappt, „aber ich arbeite dran“. Nach dem größten Thema seither gefragt, antwortet er ohne langes Überlegen: „Das neue Volkswagen-Werk Trinity.“

Zunächst gibt’s ein dickes Lob für die Verwaltungsmitarbeiter: „Ich war überwältigt vom vertrauensvollen Empfang, von dem hoch motivierten Team“, sagt Heilmann. Von dem er geschätzt 80 Prozent bereits kennen gelernt hat. „Sobald es Löcher in meinem Kalender gibt, nutze ich die, um den Rest auch noch kennen zu lernen.“

Der Landkreis wird mit seiner Bewerbung für „Trinity“ überregional wahrgenommen

Am 1. November war Heilmann ins Amt eingeführt worden

Nicht im Landkreis, aber in der Region: Das künftige VW-Werk „Trinity“. Quelle: Gero Gerewitz

. Wenige Tage danach ploppte die Meldung auf, dass Volkswagen einen Standort für das Werk sucht, in dem künftig das Elektromodell „Trinity“ produziert werden soll. „Das war ein schöner Aufschlag“, kommentiert Heilmann: Dass der Landkreis Gifhorn sich um die Ansiedlung dieses Werks beworben hat, „war zwei Tage später in der Süddeutschen Zeitung und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen“. Die Gespräche mit Volkswagen seien sehr detailliert und anspruchsvoll gewesen. „Ich bin stolz auf die Verwaltung und ihr hohes Arbeits-Tempo.“ Dass der Landkreis den Zuschlag nicht bekommen hat, stimmt ihn auch nicht allzu traurig. „Das Werk bleibt in der Region. Und dank unserer Bewerbung sind andere große Unternehmen auf uns aufmerksam geworden.“ Vom Wirtschaftsministerium sei signalisiert worden, dass sich zwei große Unternehmen aus Südost-Asien nach dem Landkreis Gifhorn erkundigt hätten. Nun sollen die für „Trinity“ ins Auge gefassten Flächen mit den Kommunen gemeinsam weiter entwickelt werden.

Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt arbeiten permanent am Limit

Als Dauerthema begleitet den Sozialdemokraten das Coronavirus. „Im November war es schwierig, Zahlen tagesaktuell zu ermitteln und entsprechende Quarantänen auszusprechen.“ Das sei nun wieder im Lot, „auch wenn die Mitarbeiter im Gesundheitsamt ziemlich am Limit arbeiten“. Zwar habe der Landkreis deren Zahl seit November um 17 aufgestockt, „aber es ist auch nicht so einfach, Leute zu finden“. Sein Wunsch: dass ein einfacher Schnelltest reicht, um eine Corona-Erkrankung festzustellen. „Wir haben sonst schnell sechs Tage verloren, bis ein Arzttermin für einen PCR-Test frei ist und das Ergebnis aus dem Labor vorliegt.“ Ein Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung habe ihm versichert, dass ein Schnelltest mit einer Sicherheit von 90 Prozent das richtige Ergebnis zeige.

Eine ehrenamtliche Helferin übersetzt Teile der Homepage ins Ukrainische

Riesige Hilfsbereitschaft für die Ukraine: Landrat Tobias Heilmann ist beeindruckt. Quelle: Sebastian Preuß

Beeindruckt ist Heilmann von der „riesigen Hilfsbereitschaft“ für die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten. „149 Flüchtlinge sind aktuell im Camp in Lessien untergebracht, 169 privat.“ Im Camp gibt es noch Kapazitäten für 100 weitere Personen. Seine Bitte: „Dass uns alle Geflüchteten gemeldet werden, denn sie haben Anspruch auf Unterstützung.“ Das geht per Mail an auslaenderstelle@gifhorn.de. Die Informationen stehen übrigens inzwischen auch auf Ukrainisch auf der Homepage des Landkreises. „Das hat uns eine ehrenamtliche Helferin übersetzt“, berichtet Heilmann.