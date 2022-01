Landkreis Gifhorn: Was kostet Solar-Energie auf meinem eigenen Dach?

Gifhorn

Der Regionalverband betreibt seit 2013 den Solar-Dach-Atlas für die Region. Bestehende Gebäude im Landkreis Gifhorn wurden damals in das Verzeichnis aufgenommen, um den Besitzern auf einfache und schnelle Weise einen Überblick zu geben, ob ihr Gebäude für die Installation von Solarmodulen zur Stromerzeugung geeignet ist. Mit ein paar individuellen Angaben lässt sich leicht errechnen, was die Installation kosten könnte und was sie bringt.

Rund 10 000 Zugriffe gab es voriges Jahr auf den Solar-Dach-Atlas, sagt die Pressestelle des Regionalverbandes auf AZ-Anfrage. Das sind ähnlich viele wie in den Vorjahren. Wie viele Zugriffe davon aus dem Landkreis Gifhorn stammen, lässt sich aber nicht sagen, das wird nicht einzeln erhoben. Der Atlas umfasst fünf Landkreise und drei kreisfreie Städte in der Region. Derzeit werden die aus 2013 stammenden Daten aktualisiert – die im Landkreis Gifhorn seither neu gebauten Gebäude werden im Laufe diesen Jahres eingepflegt.

Nur Entscheidungshilfe, aber kein Ersatz für Expertenberatung

Der Atlas wurde aus einem 3D-Höhenmodell entwickelt, und so sind für jedes Gebäude im Großraum Dachneigung, -fläche und -ausrichtung erkennbar. Mit diesen Daten und den Eingaben zu Energieverbrauch und Nutzungsverhalten wird eine erste Einschätzung zum Ertrag und zur Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage auf einem ausgewählten Hausdach errechnet. „Danach können Hausbesitzer entscheiden, ob sie den Plan weiterverfolgen wollen. Die individuelle Beratung muss jedoch von Experten vor Ort vorgenommen werden“, heißt es von der Pressestelle.

Eine Beispielkalkulation der AZ direkt auf der Internetseite des Regionalverbandes zeigt, was es kostet und was es bringt, auf dem eigenen Dach eine Photovoltaikanlage zu errichten. Zu Grunde gelegt wird ein Vier-Personenhaushalt in einem realen Einfamilienhaus in Kästorf mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4500 Kilowatt. Das Gebäude wird im Solar-Dach-Atlas als grün, also als geeignet angezeigt.

Laut Solar-Dach-Atlas würden 17 Solarmodule benötigt, die 4723 Kilowatt Strom im Jahr erzeugen. Kosten: 7140 Euro. Bei einer Finanzierung über einen Kredit hätte sich die Anlage 2036 amortisiert, nach 20 Jahren Betrieb 4370 Euro Vorteil eingespielt. Bei kompletter Eigenfinanzierung hat sich die Anlage sogar drei Jahre früher bezahlt gemacht – und nach 20 Jahren 6430 Euro Vorteil eingespielt. Dazu kommt die CO2-Einsparung: Die macht in 20 Jahren immerhin 43,5 Tonnen aus.

Erreichbar ist der Solar-Dach-Atlas unter www.regionalverband-braunschweig.de/energie-und-klima/solardachatlas/.

Von Thorsten Behrens