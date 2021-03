Landkreis Gifhorn

Eine neue Woche beginnt, und es gibt wieder einige Dinge, die irgendwie anders laufen als in der vergangenen Woche. Die AZ fasst hier die wichtigsten Punkte zusammen, die Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Gifhorn zum Wochenstart wissen sollten.

Neu am Start ist das erste Corona-Schnelltest-Zentrum im Landkreis Gifhorn: Von Dienstag an wird im Georgshof getestet, und zwar dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 13 Uhr. Allerdings muss vorher telefonisch unter (0 53 71) 61 95 12 11 ein Termin vereinbart werden – das ist werktags zwischen 11 und 14 Uhr möglich.

Für Ratefüchse startet am Montag eine besondere Woche: Das große AZ-Stadt-Quiz beginnt, bei dem es unter www.waz-online.de/gfquiz jeden Tag bis zum 5. April einen 100-Euro-Gifhorn-Gutschein zu gewinnen gibt.

Am Montag beginnen die Arbeiten am Elbe-Seitenkanal zwischen Calberlah und Osloß. Dort werden Schilfinseln entfernt. Das hat zur Folge, dass die Betriebswege auf beiden Seiten an Werktagen für Fußgänger und Radfahrer gesperrt sein werden, an Wochenenden und Feiertagen sollen sie nach Möglichkeit nutzbar sein. Die Baumaßnahmen sind auf etwa sechs Monate terminiert.

Was sonst so passiert: Der Stadtelternrat wird die Ergebnisse von seiner Postkartenaktion als Protest gegen das Kita-Gesetz an den SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs übergeben, der Leiferder Spielplatz am Mühlenberg bekommt neue Spielgeräte, und die erste Generation an Windrädern hat ausgedient, weshalb in Wahrenholz am Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr ein altes Windrad „gefällt“ wird.

Von unserer Redaktion