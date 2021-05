Landkreis Gifhorn

Aufgrund des bevorstehenden Himmelfahrtstag appelliert die Kreisverwaltung gemeinsam mit der Polizeiinspektion Gifhorn, der Stadt Gifhorn und Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff, Vertreter der Gebietseinheiten im Gifhorner Krisenstab, an die Bevölkerung, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. „Wir alle wünschen uns natürlich Normalität zurück“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. „Aber in der aktuellen Situation – mit derzeit stark schwankenden Infektionszahlen und Inzidenzwerten – müssen wir weiterhin sehr vorsichtig sein. Genießen Sie das lange Wochenende, aber halten Sie sich dabei bitte weiterhin an die geltenden Kontaktbeschränkungen und den Mindestabstand!“

Es gelten die Regelungen der Bundesnotbremse: Treffen dürfen sich maximal Personen eines Haushalts mit einer Person aus einem anderen Haushalt, die zu den beiden Haushalten gehörenden Kinder bis zu 14 Jahren werden nicht mitgezählt; von 22 bis 5 Uhr gilt die Ausgangssperre; Mindestabstand (1,5 Meter) zu haushaltsfremden Personen; in der Fußgängerzone der Stadt Gifhorn muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Für die Schlosswiesen gilt ein absolutes Glasflaschenverbot

Wie bereits in den Jahren zuvor hat die Stadt Gifhorn zum Himmelfahrts-Tag das Hausrecht für die Grundstücke der Stadt Gifhorn rund um die Schlosswiesen an die Polizei Gifhorn übertragen. Polizei und Ordnungsamts-Mitarbeiter werden rund um den Schlosssee sowie im Innenstadtbereich kontrollieren. Für die Schlosswiesen gilt ein absolutes Glasflaschenverbot. Auch das Mitführen von branntweinhaltigen Getränken ist untersagt.

Die Polizei Gifhorn wird darüber hinaus in beliebten Naherholungsgebieten im Landkreis Gifhorn wie am Tankumsee und am Bernsteinsee präsent sein. „Die steigenden Temperaturen im Mai laden zu einem Spaziergang oder einer Fahrradtour ein. Unser Appell für jegliche Aktivitäten ist, weiterhin die aktuellen Regelungen konsequent einzuhalten. Wir werden dies entsprechend kontrollieren und Verstöße ahnden“, so Christian Engel, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn. „Die Pandemie ist leider noch nicht überstanden; die Inzidenzwerte schwanken um den für Lockerungen maßgeblichen Wert von 100“, ergänzt Metzlaff. „Die Erfahrung der letzten Wochen zeigt, dass die Infektionen vorrangig im privaten Umfeld erfolgen. Daher geht es darum, gerade hier die Kontaktbeschränkungen, die Hygiene- und Abstandregeln einzuhalten.“

