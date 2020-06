Landkreis Gifhorn: Vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume

Landkreis Gifhorn

Die heftigen Gewitter, die ab dem späten Samstag Nachmittag mit starken Böen über den Landkreis hinweg zogen und für kräftige Niederschläge sorgten, bescherten den Freiwilligen Feuerwehren viel Arbeit.

Unter anderem durch zahlreiche umgestürzte Bäume, insbesondere entlang der B188, wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilte, aber auch wegen vollgelaufener Keller. So waren nach Angaben des Isenbütteler Gemeindebrandmeisters Björn Kölsch allein in der Gemeinde Calberlah 80 Kräfte aus Isenbüttel, Calberlah, Allerbüttel und Allenbüttel im Einsatz, um aus fast einem Dutzend Kellern das Wasser abzupumpen. "Wir werden das nach und nach abarbeiten", erklärte Kölsch am frühen Abend.

Auch sein Amtskollege aus dem Boldecker Land, Karsten Teitge, meldete "Land unter in Weyhausen, Tappenbeck und Osloß". In Weyhausen standen unter anderem Teile der Wolfsburger Straße komplett unter Wasser. Auch Wehren aus der Samtgemeinde Brome waren dort unterstützend im Einsatz.

Von Jörg Rohlfs