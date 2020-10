Landkreis Gifhorn

„Das Licht geht aus, ich geh nach Haus...“ – eines der beliebtesten Lieder bei Laternenumzügen wird im Corona-Jahr wohl kaum im Chor zu hören sein. Licht aus und zu Hause bleiben wird 2020 eher das Motto lauten. Oder im Familienverbund mit der Laterne losziehen. Immer mehr Veranstalter im Landkreis Gifhorn sagen schon jetzt die beliebten Umzüge ab. Das hat auch mit den Freiwilligen Feuerwehren zu tun. Die AZ hat sich mal umgehört.

„Wir haben bis zu 300 Teilnehmer, wenn sich da jemand ansteckt, das wäre nicht auszudenken“

Anruf bei Sven Schlaberg, Ortsbrandmeister der Freiwlligen Feuerwehr Calberlah. Nein, den im Ort so beliebten Laternenumzug darf es in diesem Jahr nicht geben. „So gerne wir das auch immer machen. Aber es ist zu gefährlich. Wir haben bis zu 300 Teilnehmer, wenn sich da jemand ansteckt, das wäre nicht auszudenken.“ Schlimmstenfalls könnte eine Corona-Infektion sogar den Feuerwehrbetrieb lahmlegen. Deshalb hat die Samtgemeinde Isenbüttel auch schon verfügt, dass die Wehren in ihrem Gebiet bis Jahresende keinerlei Veranstaltungen organisieren oder begleiten dürfen jenseits des aktiven Dienstes. Die Calberlaher Wehr möchte nun mit einem Rundschreiben Eltern und Kinder auf diesen besonderen Umstand hinweisen. Schlaberg hofft auf Verständnis: „Entscheidend ist, dass wir alle gesund bleiben.“

Auch in der Samtgemeinde Meinersen dürfen Wehren keine Umzüge begleiten

Dasselbe Bild ergibt sich in der Samtgemeinde Meinersen. Verwaltungschef Eckhard Montzka teilt mit: „Durch Dienstanweisung sind alle Feuerwehren der Samtgemeinde Meinersen angewiesen, an keiner Veranstaltung teilzunehmen, die nicht mit dem aktiven Dienst im Zusammenhang steht. Die Begleitung oder Organisation von Laternenumzügen ist damit untersagt!“

Nur wenige Tage vor dem beliebten Event hat der zuständige Arbeitskreis in Wilsche die Reißleine gezogen. „Der für Sonntag, 25. Oktober, geplante Laternenumzug muss aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider abgesagt werden“, teilt Ortsbürgermeister Uwe Weimann mit. Auf Nachfrage hat auch im Nachbarort Neubokel der Schützenverein vor Corona kapituliert und sagt den Umzug ab. Auch die St. Altfrid-Gemeinde wird keinen Martinsumzug organisieren. Leuchtende Kinderaugen, gemütliches Beisammensein im Kerzenschein – darauf muss auch Heidi Schünemeyer vom FC Brome in diesem Jahr verzichten. „So leid mir das auch tut, aber das wird wohl nichts werden.“ Zusammen mit der Grundschule stellt der Verein den Umzug sonst auf die Beine. Sie weiß aus langjähriger Erfahrung: „Die Kinder freuen sich da immer so sehr drauf. Das ist ein Highlight für sie. Aber es geht nicht anders“, bedauert sie.

Aktion „Laternen Fenster“ als kleiner Trost geplant

Als kleinen Trost gibt es auch im Landkreis an verschiedenen Orten zwischen dem 1. und dem 11. November die Aktion „Laternen Fenster“, zum Beispiel in Barwedel. In ein Fenster, das zur Straße hin liegt, sollen selbstgebasteltete Laternen gehängt oder gestellt werden – beleuchtet durch ein Teelicht oder LED-Lampen –, damit Spaziergänger sie abends bewundern können.

