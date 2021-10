Gifhorn

Es wird morgens später hell und abends früher dunkel. Eine funktionierende Fahrzeugbeleuchtung hilft im Herbst und Winter dabei, Unfälle zu vermeiden. Wie auch schon in den Vorjahren gibt’s darum auch für Gifhorns Autofahrerinnen und Autofahrer das Angebot eines kostenlosen Licht-Tests.

„Landkreis, Verkehrswacht, Kfz-Handwerk und Polizei ziehen bei dem Projekt erneut an einem Strang“, verweist Michael Neuburger, Sprecher der Kfz-Innung, auf die Allianz für Verkehrssicherheit. Unter dem Motto „Gutes Licht! Gute Fahrt!“ seien alle Autofahrerinnen und Autofahrer dazu aufgerufen, sich an dem Licht-Test 2021 zu beteiligen. „Neu ist in diesem Jahr, dass es das kostenlose Angebot nicht nur im Oktober gibt – die Aktion läuft bis zum Jahresende“, ergänzt Stefan Pingel, Chef der Kfz-Innung im Landkreis Gifhorn.

Plakette für Windschutzscheibe

Fast jeder dritte Autofahrer in Deutschland ist mit defekter Fahrzeugbeleuchtung unterwegs, jeder zehnte blendet andere Verkehrsteilnehmer durch falsche Scheinwerfer-Einstellung: In den teilnehmenden Kfz-Meisterbetrieben im Kreis – die Innung hat 69 Mitglieder – sind darum die Überprüfungen inzwischen angelaufen. „Ist alles in Ordnung, gibt es eine orange-gelbe Plakette für die Windschutzscheibe“, so Neuburger. Sie signalisiere bei einer Polizeikontrolle, dass das Licht in einer Fachwerkstatt geprüft worden ist.

Polizei kündigt Kontrollen an

„Wer mit nicht funktionierender Beleuchtung unterwegs ist, gefährdet sich und auch andere Mitmenschen“, ruft Klaus Ahne vom Präventionsteam der Gifhorner Polizei dazu auf, von dem kostenlosen Angebot Gebrauch zu machen. Licht-Kontrollen würden insbesondere in der dunklen Jahreszeit von den Beamtinnen und Beamten im Rahmen des Streifendienstes erfolgen, kündigt Ahne an.

Neuburger und Pingel wissen aus Erfahrung, dass der Licht-Test – er wird inzwischen seit 1956 angeboten – im Landkreis Gifhorn gut angenommen wird. „Beleg dafür ist die Tatsache, dass wir mit der Mängelquote im Kreisgebiet deutlich unter dem Bundesschnitt liegen“, so Neuburger. Sie liege deutschlandweit bei fast 32 Prozent, in Gifhorn nur knapp über 24 Prozent.

Teilnehmer können ein Auto gewinnen

Wer sich am Licht-Test 2021 beteiligt, kann übrigens wieder ein Fahrzeug gewinnen: Einfach einen QR-Code von dem Licht-Test-Flyer scannen, ein Bild von sich und der Aktionsplakette posten – und mit ein wenig Glück steht bald ein nagelneuer Dacia Duster vor der Tür. Weitere Infos gibt es unter www.licht-test.de im Internet.

Von Uwe Stadtlich