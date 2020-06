20-Millionen-Paket vom Landkreis: So wirbelt Corona schon jetzt die Finanzen durcheinander

Landkreis Gifhorn

Die gute Nachricht: Der Landkreis Gifhorn steht aktuell gut da mit seinen Finanzen. Noch, und genau darauf legte Verwaltungschef Dr. Andreas Ebel auch Wert, als es darum ging, über den Vorschlag nachzudenken, dass der Landkreis in einer Art Corona-Soforthilfe ein 20-Millionen-Euro-Paket zur Entlastung der Kommunen zur Verfügung stellt.

Ja, mit Stand 31. Mai glänzt der Ergebnishaushalt des Landkreises mit gerade einmal 750 000 Euro Minus bei einem Gesamtvolumen von 327 Millionen Euro. Was nun Corona an Kosten für Löcher reiße, sei „schwer zu prognostizieren“, erläuterte Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter. „Hier kann noch deutlich was auf uns zukommen. Bitte nageln Sie uns nicht darauf fest.“ Verwaltungs-Finanzexperte Manfred Linse geht aktuell davon aus, dass vor allem bei den Gesellschaften des Landkreises Mindereinnahmen zu erwarten sind. „Die Abschätzung ist schwierig.“

Corona-Kosten noch nicht absehbar

Ein Beispiel: Alle VLG-Busse mussten für die Corona-Krise mit Plexiglasscheiben und vielem mehr umgerüstet werden, inwieweit aber gleichzeitig weniger Fahrgäste wieder für Einnahmen gesorgt hätten, stünde längst noch nicht fest, veranschaulichte Walter. Vorschlag der Verwaltung nach im Vorfeld erfolgter Diskussion im Arbeitskreis Finanzen: Der Landkreis macht das Angebot, Liquiditätskredite aufzunehmen, Ausfälle bei Einnahmen der Kinderbetreuung sind mit vier Millionen Euro in dem Paket enthalten. Ebel findet den „Corona-Ausgleich nachvollziehbar und verständlich“. Auch die Kreisumlage werde gestundet. Das Paket hat ein Volumen von 20 Millionen Euro. Herbert Pieper ( CDU) zog daraufhin einen mit SPD und ULG/FDP-Gruppe gestellten Antrag zurück, der sich auf einen Corona-Ausgleich bezog. Tobias Heilmann ( SPD): „Der Antrag ist ja auch aus dem April.“ Im Herbst werde man sich dann aber auch „grundsätzlich über die Kreisumlage unterhalten müssen“.

Schon zu Beginn der Sitzung war klar geworden, wie müßig nun durch Corona alle Finanzplanungen sind. Herbert Pieper ( CDU) beantragte, die Diskussionen über Eckwerte für den Etat von der Tagesordnung abzusetzen. „Die Auswirkungen von Corona können wir noch gar nicht beurteilen.“ Die anderen Politiker sahen es genauso.

„Das finde ich nicht in Ordnung“

Die Grünen hatten im Frühjahr gefordert, dass der Landkreis 20 Millionen an Kreisumlage an die Gemeinden zurück zahlen soll. Rüdiger Wockenfuß beharrte auf dem Antrag. Da platzte Ebel der Kragen: „Sie wollen das in dieser angespannten Lage, ohne Corona zu berücksichtigen. Das finde ich nicht in Ordnung.“ Walter sprang dem Landrat zur Seite: Ja, der Landkreis habe eine gute Finanzlage. „Aber wir können das Geld nur einmal ausgeben.“ Nur Frank Schlimme (Unabhängige) schloss sich Wockenfuß an, der Rest stimmte dagegen.

Geld ausgeben war auch angesagt im Rahmen der Ausschusssitzung: So nimmt der Landkreis Gifhorn Geld in die Hand und kauft das Augenoptikerinternat in Hankensbüttel. Alleine für die Sanierung soll die Kreisschulbaukasse 1,1 Millionen Euro zuweisen.

Von Andrea Posselt