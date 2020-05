So gut wie keine Polizeieinsätze am Vatertag

Landkreis Gifhorn

Strahlend blauer Himmel, sommerliche Temperaturen – und Feiertag: Der Donnerstag lockte an die frische Luft. Eins unterschied diesen Himmelfahrtstag in Corona-Zeiten allerdings von anderen: Es gab so gut wie keine Trüppchen, die mit Bollerwagen unterwegs waren. Stattdessen dominierten Fahrradfahrer und Spaziergänger das Bild. Polizei und Sicherheitsdienst hatten vergleichsweise wenig zu tun.

Am Tankumsee nutzten die ersten Sonnenanbeter das schöne Wetter, einige wagten sogar schon einen Sprung ins Wasser. Bei gerade mal 15 Grad Wassertemperatur ein ziemlich kühles Badevergnügen. Familienverbände und Paare hatten sich auf den Wiesen und am Strand niedergelassen, zahlreiche Radfahrer, Inlineskater und Spaziergänger nutzten den Feiertag für ausgiebige Bewegung an der frischen Luft, und auch die Gastronomie am See war gut besucht. Im Regelfall geduldig warteten die Kunden mit dem gebotenen Abstand, bis sie an die Reihe kamen.

Konsequente Kontrolle

Corona-Himmelfahrtstag am Tankumsee: Hinweisschilder überall. Quelle: Foto: Sebastian Preuß

Die Tankumsee-Gesellschaft hatte an den Zugängen zum See insgesamt 14 Mitarbeiter eines Ordnungsdienstes postiert, die ohne Ausnahme jede Gepäckträgerbox, jeden Rucksack und Badebeutel auf alkohohlische Getränke und Glasflaschen kontrollierten. Die Polizei drehte regelmäßig ihre Runden, „wir zeigen verstärkt Präsenz“. Es gehe um Kontrolle mit Augenmaß, hier und da mal einen Hinweis. „Wir werden jetzt nicht gezielt nach irgendwelchen Gruppen mit Bollerwagen suchen, sondern nur zeigen, dass wir da sind.“

Die Schlosswiesen, ein weiterer Hotspot für Vatertagspartys, lagen die meiste Zeit komplett verwaist da, und auch der Steg am Schlosssee wurde nur vereinzelt von Sonnenhungrigen als Sitzplatz genutzt. Weder hier noch am Tankumsee hatte die Polizei etwas zu tun, „es wurden keine Verstöße gegen die Verfügungen festgestellt“, heißt es im Polizeibericht.

Wenige Einsätze

Aus der Polizeiinspektion Gifhorn kam am frühen Abend der Hinweis, es habe insgesamt wenige Einsätze gegeben. Die Beobachtungen der Streifen, die den ganzen Tag über im gesamten Landkreis unterwegs waren: viele Familien und kleine Gruppen mit Fahrrädern. Immer wieder mal seien telefonische Hinweise auf Treffen in größeren Gruppen oder auf Feierlichkeiten bei der Polizei eingegangen, aber „in den meisten Fällen haben sich die Personen erlaubterweise getroffen. Sie gehörten zu maximal zwei Haushalten und beachteten die notwendigen Abstandsregeln“, teilt Polizeihauptkommissar Sascha Brunken-Bruns mit. Und wo das mal nicht der Fall gewesen sei, hätten Hinweise und Erklärungen zu den Ausführungsbestimmungen der Allgemeinverfügung gereicht: „Es mussten nur in einzelnen Fällen Platzverweis ausgesprochen werden.“ Und diesen wurde dann auch Folge geleistet. Alkoholisierte Personen waren bei den Polizeieinsätzen nur vereinzelt festzustellen.

Laute Musik löst Streit aus

Nur in Meine musste die Polizei einschreiten. Dort hatten sich bereits am Vormittag vier Personen zur Vatertagsfeier in einem Kleingarten getroffen. Über die laute Musik von dieser Parzelle gab es Beschwerden, und weil die Musik nicht leiser gedreht wurde, folgten gegen Abend verbale Streitigkeiten mit anderen Parzellenbesitzern. Die Polizei löste die Feier auf, eine Person musste zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle.

Von Christina Rudert