Landkreis Gifhorn

Die Abfallbilanz im Landkreis Gifhorn entwickelt sich in die richtige Richtung – Müllvermeidung scheint in immer mehr Haushalten ein Thema zu sein. Dazu tragen nicht nur Einkäufe mit wiederverwertbaren Behältern – beispielsweise die Stofftäschchen am Obst- und Gemüsestand – bei, auch Mülltrennung hilft beim Klimaschutz. Hier die wichtigsten Infos zur Mülltrennung im Landkreis:

Wie läuft die Mülltrennung?

Im Landkreis gibt es Restmülltonnen, die braunen Biotonnen und Gelbe Säcke, bei größeren Wohnanlagen stehen auch gelbe Tonnen oder Container für die Gelben Säcke. Gibt es gelegentlich mal mehr Rest- oder Biomüll, können spezielle Müllsäcke dafür einzeln gekauft werden. Für Altpapier und Pappe gibt es Papiertonnen oder auch Papiercontainer. Glas kann in den öffentlich zugänglichen Glascontainern entsorgt werden. Sie finden sich in den Stadtteilen und in den einzelnen Orten im Umland. Oft stehen dort auch noch Altkleidercontainer.

Was kommt in die Biotonne?

Ab in die Biotonne: Biomüll wie Grünschnitt und organische Abfälle aus der Küche gehören dort hinein. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Der Landkreis empfiehlt, die organischen Küchenabfälle zunächst in einem kleinen, mit Zeitungspapier oder einer Papiertüte ausgelegten Gefäß zu sammeln. Biologisch abbaubare Kunststoffbeutel sind in der Vorsortierung der Kompostierungsanlagen nicht von anderen Kunststoffbeuteln unterscheidbar, auch Kaffeekapseln aus biologisch abbaubaren Kunststoffen gehören nicht in den Biomüll. Rohes Fleisch und unbehandelte Knochen gehören aus hygienischen Gründen in die Restmülltonne, ebenso Exkremente von Haustieren. Was auf alle Fälle in die Biotonne gehört: Reste von Obst, Gemüse, Kräutern und Gewürzen, Brotreste, Käsereste ohne Plastikrinde, Kaffee- und Teefilter, Nussschalen, Mehl, Zucker, Schnittblumen, Zimmer- und Balkonpflanzen, Blumenerde (ohne Plastiktopf), Rasenschnitt, Laub, Unkraut, kleine Zweige und Stroh. Tipp: Behälter regelmäßig mit Essigwasser reinigen, das verhindert Gerüche und Maden.

Wofür ist der Gelbe Sack?

Der Gelbe Sack: Grob gesagt, kommt Verpackungsmüll dort hinein. Quelle: Remondis

Remondis sammelt im gesamten Landkreis die Gelben Säcke ein. Dort hinein gehören Joghurtbecher, Kunststoffflaschen, Folien, Styroporverpackungen und Styroporchips, Schaumstoffverpackungen, Weißblech- und Aluminiumdosen, Kronkorken und Schraubdeckel, Milch- und Safttüten (Tetrapacks), Kaffeeverpackungen, Kakaodosen und beschichtete Pizzakartons. Nicht in den Gelben Sack, sondern in den Restmüll kommen Einwegplastikbecher, Plastikteller und Plastikbesteck, Geschenkpapier und Klebeband. Es reicht, wenn etwa Joghurtbecher „löffelrein“ sind.

Was werfe ich in den Restmüll?

Grob gesagt, gehört all das dorthin, was nicht in den Biomüll, in den Gelben Sack, ins Altpapier oder in den Glascontainer darf. Nicht in den Restmüll gehören Batterien und Schadstoffe. Das gilt auch für Elektrogeräte, Sperrmüll oder Gartenmöbel und Bauschutt.

Wie geht Müllvermeidung?

Lieber Mehrweg als Einweg: Das hilft bei der Müllvermeidung. Quelle: Lukas Schulze/dpa

Der Landkreis empfiehlt, Pfandsysteme zu bevorzugen – ganz nach dem Motto: Mehrweg statt Einweg. Zum Einkauf Taschen, Körbe oder Klappboxen mitnehmen, auf aufwändig verpackte Produkte ganz verzichten, Transport- und Umverpackungen gleich im Laden zurücklassen.

Und der Wertstoffhof?

In Ausbüttel nimmt der Wertstoffhof dienstags, mittwochs und freitags von 7.30 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12.45 Uhr verwertbare Materialien aus privaten Haushalten entgegen, die Anlieferung von Altpapier/Kartonagen, Gelben Säcken, Altglas, Metallsperrmüll und Elektro-Altgeräten ist kostenlos. Kühlgeräte und Monitore können derzeit auf dem Wertstoffhof nicht angenommen werden, sie müssen auf der Entsorgungsanlage Wesendorf abgegeben werden. Dort können auch Übermengen von Abfällen, die nicht in die Haustonnen passen, kostenpflichtig angeliefert werden.Baustoffe auf Asbestbasis oder Mineralfaserabfälle können nur in Big Bags angeliefert werden, dazu muss das Formular „Erklärung zur Abfallherkunft“ ausgefüllt werden. Bauschutt, Altholz, Grünrückstände, Papier, Metallschrott, Altglas und Elektroaltgeräte können kostenfrei abgegeben werden.Geöffnet ist bis zum 31. Oktober montags bis freitags 8 bis 16 Uhr, dienstags 8 bis 18 Uhr, außerdem samstags 8 bis 12 Uhr.

Was ist mit dem Sperrmüll?

Sperrmüll: Im Landkreis Gifhorn gibt es drei Termine pro Jahr für die Abfuhr. Quelle: Archiv

Sperrmüll wird im gesamten Landkreis Gifhorn dreimal jährlich zu festen Terminen abgeholt, die im Abfallkalender auf der Homepage des Landkreises zu finden sind. Der Sperrmüll muss bis 6 Uhr des jeweiligen Abfuhrtages vor dem Grundstück stehen. Zum Sperrmüll gehört alles, was wegen seiner Sperrigkeit, dem Gewicht oder der Materialbeschaffenheit nicht in die Abfallbehälter passt – es sei denn, es ist aus Metall oder gehört zu den Elektroaltgeräten. Die Einzelstücke dürfen höchstens 75 Kilogramm wiegen und nicht größer als, 2,20 Meter mal 1,5 Meter mal 0,75 Meter sein. Bettgestelle, Matratzen, Regale, Schränke, Sofas, Stühle, Tische sowie Teppiche und andere Bodenbeläge gehören zum Sperrmüll. Nicht dazu gehören Spiegel, Fahrzeugteile, Autoreifen, Asbest, Beton und Dachpappe, Flüssigkeiten, Farbeimer und Sonderabfälle. Wer größere Elektroaltgeräte oder Metall-Sperrmüll hat, kann mit Remondis unter Tel. (05371) 98 870 einen Termin vereinbaren.

Von der AZ-Redaktion