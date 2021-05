Landkreis Gifhorn

Der Klimawandel hat viele Gesichter. Eines davon bekommt der Landkreis Gifhorn bereits deutlich zu sehen: Wetterkapriolen, oder auch Elementarschäden, wie sie die Versicherer nennen, nehmen zu. Dazu zählen beispielsweise Starkregen, Hochwasser, Hagel, Erdrutsch, Sturm, Blitzschlag. Im Landkreis Gifhorn gab es allein in den vergangenen zehn Jahren drei besonders auffällige Jahre, in denen besonders viele Elementarschäden gemeldet wurden.

Gesa Fritz von der R+V Versicherung hat sich auf AZ-Anfrage einmal die Schwerpunkte angesehen. „2013 war geprägt von außerordentlich vielen Hagelschäden: Es gab in diesem Zeitraum mit Abstand am meisten Hagelschäden: Fast dreimal so viele wie in 2019, dem Jahr mit den zweit meisten Hagelschäden“, sagt sie. Zerborstene Windschutzscheiben an Autos, zerschlagene Fenster an Häusern, zerstörte Gewächshäuser in Gärtnereien: Zum Teil faustgroße Hagelkörner waren im Landkreis niedergegangen.

Jährliche Summen für Elementarschäden steigen

2015 fiel durch sehr viele Sturmschäden auf. Es gab in dem Jahr doppelt so viele Sturmschäden wie im Jahr 2017, dem zweitstärksten Sturmjahr. „2017 ist interessant, weil es zu den drei elementarschadenstärksten Jahren gehört, aber keinen besonderen Schwerpunkt in einer Gefahr zeigt. Es gab also sowohl Sturm als auch Hagel und Starkregen und die damit verbundenen Schäden. 2017 ist zwar das Jahr mit den meisten Blitz-/Überspannungsschäden der vergangenen zehn Jahre, wird aber dicht gefolgt von 2018“, sagt sie.

Eine Auflistung der deutschen Versicherer zeigt, dass die Häufung von Elementarschäden in den vergangenen zehn Jahren offenbar im langfristigen Trend liegt. So gab es von 1970 bis 1999 immerhin noch elf Jahre, bei denen die Schäden durch Naturgewalten bundesweit maximal eine Milliarde Euro (umgerechnet) betrugen. Seit 2000 gab es dagegen nur noch ein Jahr unterhalb dieser Summe, in allen anderen waren die Schadenssummen höher. Allein für 2019 meldeten die Versicherer rund 3,2 Milliarden Euro. Die tatsächlichen Schadenssummen liegen allerdings weit höher, denn nicht alle Schäden sind durch Versicherungen abgedeckt.

Immer mehr Naturereignisse richten immer mehr Schaden an

Und noch eine Zahl erschreckt: Seit 1970 hat sich die jährliche Zahl schadenrelevanter Naturereignisse im Schnitt verdreifacht. Ob sich der Trend zu immer mehr Elementarschäden fortsetzen wird? Gesa Fritz ist vorsichtig: „Wir können keine belastbare Tendenz aus diesen Daten ableiten.“

Klimawandel: Zehn Tipps zur Reduzierung von Kohlendioxid, die jeder umsetzen kann Kohlendioxid – oder auch CO2 – ist der größte Faktor, wenn es um den Klimawandel geht. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich der Ausstoß dieses Treibhausgases aber reduzieren. Dabei kann jeder mitmachen. 1. Richtig lüften: Fenster nur fünf Minuten ganz öffnen statt den ganzen Tag auf Kipp zu stellen. Darauf achten, dass die Heizung während der Lüftungsphase nicht läuft. 2. Richtig heizen: Muss es wirklich so warm sein? Jedes Grad, um das die Heizung niedriger gestellt ist, spart im Jahr rund 100 Kilogramm CO2. 3. Richtiges Lampenlicht: Jede Glühbirne im Haus durch LED-Lampen oder Energiesparlampen zu ersetzen, kostet am Anfang einiges. Doch anschließend spart der Austausch Geld und je Energiesparlampe etwa 50 Kilogramm CO2 im Jahr. 4. Strom richtig nutzen: Alle Geräte wie Computer, Licht, Fernseher, Radio sollten ausgeschaltet werden, wenn man das Zimmer für längere Zeit verlässt. Das schont den Geldbeutel und spart CO2. 5. Der richtige Schul- oder Arbeitsweg: Wer kann, sollte statt des Autos das Fahrrad, den Bus oder die Bahn nutzen. Das spart je Kilometer, der nicht mit dem Auto gefahren wird, im Schnitt mehr als 150 Gramm CO2. 6. Richtig Urlaub machen: Ähnlich sieht es mit dem Urlaub aus. Wer hier auf einen Flug verzichtet und stattdessen mit der Bahn fährt – wo möglich natürlich nur –, spart sogar noch mehr CO2 ein als bei einer Autofahrt. 7. Richtig einkaufen: Weniger Fleisch einkaufen und essen bedeutet weniger Tierhaltung. Gut für das Klima, denn der Aufwand für die Tierhaltung und die pupsenden Tiere sorgen für viel CO2 in der Luft. 8. Nochmal richtig einkaufen: Der Transport von Lebensmittel erzeugt viel CO2. Sicher, Ananas von deutschen Bauernhöfen gibt es nicht, aber in vielen Geschäften werden zahlreiche regional erzeugte Produkte angeboten. 9. Richtig kochen: Deckel auf den Topf spart ein Drittel Energie. Und wer die Herdplatte kurz vor dem Kochende ausstellt, kann die Restwärme nutzen. 10. Sich richtig waschen: Duschen statt baden hilft sparen, und zwar Geld, Wasser, Heizenergie und natürlich CO2.

Von Thorsten Behrens