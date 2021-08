Landkreis Gifhorn

Das Aus aller Impfzentren hat das Land Niedersachsen bereits vor einiger Zeit verkündet. Wie sieht’s nun mit der weiteren Impfkampagne aus? Auch hinsichtlich der möglicherweise anstehenden Auffrischungs-Impfungen ist nun Plan B gefordert.

Mobile Teams sollen am 1. Oktober starten

Details stünden noch nicht fest. Klar sei, dass die mobilen Impfteams ab 1. Oktober die weitere Impfkampagne im ambulanten Bereich begleiten werde, so Landrat Dr. Andreas Ebel. „Das genaue Konzept dafür, wie diese Unterstützung erfolgen soll und welche Gruppen/Einrichtungen durch diese Teams geimpft werden sollen, befindet sich derzeit noch in der Abstimmung zwischen dem Niedersächsischen Sozialministerium, den kommunalen Spitzenverbänden und der kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.“ Der Landkreis befinde sich schon in den Planungen, müsse aber noch abwarten, was als Einsatzauftrag gefordert wird.

Und auch die niedergelassenen Ärzte sind in Wartestellung, was die Auffrischungsimpfungen und die Impfungen in Schulen angeht: „Die Kollegen stellen sich schon darauf ein“, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt in Gifhorn und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Aber sie würden sich auch nicht unbedingt darum reißen. „Wir müssen ganz nebenbei noch unsere Arbeit machen.“ Ehlers hätte einen Weiterbetrieb des Impfzentrums begrüßt. „Wir müssen nun die Situation stemmen.“

Bei den Auffrischungsimpfungen sinkt der Verwaltungsaufwand

Wenigstens werde der Verwaltungsaufwand für die Auffrischungsimpfungen nicht mehr so umfangreich ausfallen wie bei den ersten Impfungen, sagt Ehlers. Die Teams müssten keinen zweiten Termin vereinbaren, die Logistik sei nicht mehr so aufwändig.

„Wir sind eingespielt.“ Auch deshalb sieht Dr. Carsten Gieseking, Sprecher des Hausärzteverbandes, das Ende des Impfzentrums eher gelassen. Was vielleicht noch ein kleines Problem darstellen könnte, seien die Bündelpakete der Impfdosen, sodass man immer gleich mehrere Menschen in einem Rutsch impfen muss. „Das macht noch einen logistischen Aufwand.“ Sei aber zu schaffen. Zumal auf der anderen Seite die Mehrbelastung deutlich geringer geworden sei: „Die Impfnachfrage ist so klein, dass wir die Reste problemlos wegimpfen können.“

Landkreis hat nur Zahlen aus dem Impfzentrum und von Ärzten

Wie groß überhaupt noch der Impfbedarf ist,

Bald Vergangenheit: Das Impfzentrum in Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß

wie verlässlich die für den Landkreis angegebene Impfquote ist, das lasse sich aus Sicht des Landkreises nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Diese Quote ermitteln Landesgesundheitsamt und Robert Koch-Institut. Für den Landkreis Gifhorn seien ausschließlich die Impfungen im Impfzentrum Gifhorn und bei den niedergelassenen Ärzten bekannt.

„Das entspricht jedoch nicht der vollständigen Quote aller vollständig Geimpften im Landkreis Gifhorn“, so Ebel. Menschen, die sich außerhalb des Landkreises impfen ließen, würden statistisch nicht dem Landkreis zugeordnet.

Sonderimpfaktionen an weiterführenden Schulen

In die Hand nimmt der Landkreis nun die Impfung an Schulen. Allen Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schulen wolle der Landkreis „ein Impfangebot im Rahmen von Sonderimpfaktionen machen“.

Erst Anfang der Woche hatte die Ständige Impfkommission die Impfempfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige ausgegeben. Diese Änderung durchlaufe nun das Stellungnahmeverfahren. In der EU sind für die Impfung von Zwölf- bis 17-Jährigen die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer (Comirnaty) und Moderna (Spikevax) zugelassen.

Von Andrea Posselt und Dirk Reitmeister