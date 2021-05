Landkreis Gifhorn

Was, wenn es regnet? Rechtzeitig zu den Pfingstferien – am Freitag, 21. Mai – öffnen die vier Museen des Landkreises wieder ihre Türen für Besucher. Besonders erfreulich dabei ist, dass sowohl das Burg-Café in Brome wie das Kulturcafé am Schulmuseum Steinhorst ihre Außengastronomie öffnen dürfen. Gut, falls es nicht regnet! Und: Der Eintritt in die Museen ist frei. Nicht nur an Pfingsten, sondern für den Rest des Jahres.

Im Historischen Museum Schloss Gifhorn sind bis zum 6. Juni Werke nominierter Künstler des Kunstpreises des Lüneburgischen Landschaftsverbandes in einer Sonderausstellung zu sehen, und in Steinhorst wird die Sonderausstellung „Die Schenke an der Furt – Der Gasthof Heine“ bis zum 24. Mai verlängert. In der Burg Brome steht altes Handwerk im Mittelpunkt und im „EMMA – Museumswohnung im Kavalierhaus“ kleinstädtisch-bürgerliche Wohnkultur, speziell die der Gifhornerin Emma Wrede.

Die Besucherinnen und Besucher der Museen benötigen einen tagesaktuellen negativen Covid-19-Test, den Nachweis einer vollständigen Impfung oder der Genesung – ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren. Eine Testung in den Museen ist nicht möglich.

Die Öffnungszeiten der Museen Das Historische Museum Schloss Gifhorn ist dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Tel. (0 53 71) 9 45 91 11. Burg Brome am Junkerende: mittwochs bis samstags von 14 bis 17 Uhr, Sonntag und Feiertage von 11 bis 17 Uhr. Anmeldung unter Tel. (0583) 18 20. Das Burg-Café ist samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Tel. (01 51) 28 99 25 23. Das Schulmuseum Steinhorst (Marktstraße 20) kann man von Mittwoch bis Samstag, 14 bis 16 Uhr, besuchen, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Tel. (0 51 48) 40 15. Sein Kulturcafé empfängt am Samstag von 14 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 13 bis 16.30 Uhr Gäste. EMMA – Museumswohnung im Kavalierhaus (Steinweg 3): Samstag von 11 bis 13 Uhr, Sonntag und Feiertage von 15 bis 17 Uhr. Anmeldung unter Tel. (0 53 71) 9 45 91 11. Mehr Infos unter www.museen-gifhorn.de.

Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln und das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes und die Kontaktdaten werden erfasst.

Von der AZ-Redaktion