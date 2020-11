Gifhorn

Die mehr als 174 000 Einwohner des Kreises setzen auf Abfallvermeidung. Ein wichtiger Grund dafür, dass die Einnahmen aus den Müllgebühren aktuell die Kosten übersteigen. Die Kreis-SPD sprach sich darum bereits Anfang der Woche für eine Gebührensenkung aus. Am Mittwochabend gab’s für diesen Vorstoß Unterstützung aus der Kreisverwaltung.

„Durch die Senkung der Müllgebühren käme es zu einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, was wir natürlich begrüßen – insbesondere weil auch die Menschen in unserer Region in diesem Jahr durch die Auswirkungen der Pandemie finanzielle Sorgen umtreiben“, sieht Brigitte Brinkmann, stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Umwelt, Bau, Energie und Regionalplanung, dringenden Handlungsbedarf.

„Erster Erfolg in Sachen Abfallvermeidung “

Im Jahr 2017 kam es zu einer Anpassung der Müllgebühren. Damals wurde die Leistungsgebühr erhöht, die Grundgebühr blieb gleich. Dadurch sollten kleineren Abfallbehälter und damit das Bemühen der Abfallvermeidung gestärkt werden. Tobias Heilmann, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender und Landratskandidat, spricht von einer „erfreulichen Entwicklung und einem ersten Erfolg in Sachen Abfallvermeidung“.

„Die Bürgerinnen und Bürger handeln umsichtig und zeigen ein umweltbewusstes Verbraucherverhalten. Ein Grund mehr, die Gebühren zu senken. Ich bin gespannt auf die konkreten Zahlen der Verwaltung“, so Heilmann.

Und diese Zahlen liefert nun Landrat Dr. Andreas Ebel: Die eingesammelte Abfallmenge reduzierte sich 2018 um nahezu neun Prozent. 2019 sank die Abfallmenge im gesamten Landkreis Gifhorn um weitere 1,4 Prozent. Für 2020 erwartet die Kreisverwaltung jedoch aufgrund der Corona-Pandemie eine Zunahme des Restmülls um etwa fünf Prozent.

„Auch 2020 ist mit deutlichem Überschuss zu rechnen“

Für das letzte Jahr seien durch Müllgebühren Einnahmen in Höhe von rund 18,7 Millionen Euro verbucht worden, die Ausgaben hätten bei etwa 17,5 Millionen Euro gelegen. „Auch in diesem Jahr ist mit einem deutlichen Überschuss zu rechnen – das kommt nun den Gebührenzahlern zu Gute“, schlägt Ebel für die Verwaltung ebenfalls eine Senkung der Gebühren vor. Die Gebührenkalkulation müsse gemäß den rechtlichen Vorgaben entsprechend angepasst werden, erklärt der Landrat.

Müllgebühren runter, um die Bürgerinnen und Bürger für ihr umweltbewusstes Handeln zu belohnen: Darüber wird bereits am 18. November im Ausschuss für Umwelt, Bau, Energie und Regionalplanung beraten. Das letzte Wort in dieser Sache hat dann am 15. Dezember Gifhorns Kreistag.

