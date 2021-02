Landkreis Gifhorn

Wer nicht gerade auf den eis- und schneeglatten Straßen im Landkreis Gifhorn unterwegs sein muss, lässt es lieber bleiben. Dass zwölf Landwirte mit Treckern am Montagmittag am Mühlenmuseum zusammenkamen, um dann sich im Korso gen Brandenburger Tor in Berlin zu bewegen, spricht Bände. Auch aus anderen Orten im Kreisgebiet starteten Kollegen, um sich dem Protest anzuschließen.

Eigentlich sollte es am Sonntag losgehen

„Wir haben das komplette Wochenende geholfen, Autofahrer aus Schneewehen zu ziehen. Am Sonntag haben wir daher die geplante Demo-Tour abgesagt. Aber nun müssen wir nach Berlin. Es geht um unsere Existenz“, sagt Marcel Kröger von Land schafft Verbindung.

Protest gegen geplantes Insektenschutz-Programm

Worum es geht: Der Bundesrat hat über das Insektenschutz-Programm von Bundesumweltministerin Svenja Schulze zu entscheiden. „Kommt das so durch, dann haben wir hier in Gifhorn und Umgebung in drei Jahren keine Landwirte mehr“, ist Kröger sauer über dieses Gesetz.

Der Konflikt schwelt schon länger. Nicht nur, dass sich Landwirte zu Unrecht verunglimpft sahen, dass sie insektenfeindlich arbeiten. Nein, auch die Folgen des Vorhabens könnten erheblich sein, fürchten die verschiedenen Verbände und Interessenvertretungen.

Vorwurf: Bund torpediert den niedersächsischen Weg

Aus Sicht der niedersächsischen Landwirte zeichnete sich 2020 eine Lösung ab. In einem großen Aktionsbündnis wurden verschiedene Stimmen abgewägt und der niedersächsische Weg formuliert, mit dem auch die Landwirte leben können.

Doch nun fürchten sie die Berliner Keule, die dieses Ziel aushebeln. „Damit geht es für uns jetzt ums Ganze. Deshalb fahren wir auch bei diesem Wetter nach Berlin“, sagt Kröger entschieden. Er kalkulierte am Mittag, dass die 240 Kilometer weite Fahrt mehr als sechs Stunden dauern könne.

Auch Landesminister Lies ist gegen die Strategie des Bundes

Rückendeckung haben die Landwirte von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Er kündigte Widerstand im Bundesrat gegen das Insektenschutzgesetz seiner Parteikollegin Bundesumweltministerin Svenja Schulze an. Lies kritisierte unter anderem starre Vorgaben zu sogenannten Gewässerrandstreifen, die Landwirte künftig nicht mehr bearbeiten sollen. Viele Bauern befürchten erhebliche Einbußen. In Niedersachsen lautet die Devise: Die Bauern schützen Insekten und bekommen als Gegenleistung einen finanziellen Ausgleich. Um das einzufordern, sind seit gut zwei Wochen Landwirte aus ganz Deutschland zu Demo-Fahrten in Berlin unterwegs – nun auch mit Gifhorner Beteiligung.

Von Andrea Posselt