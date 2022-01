Gifhorn

Die Corona-Pandemie bestimmt seit zwei Jahren die Schlagzeilen. Kontaktbeschränkungen und Homeoffice spielen auch im Landkreis Gifhorn eine große Rolle. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen immer mehr Zeit in ihren eigenen vier Wänden verbringen – und das wird vorerst auch so bleiben. Die AZ hat sich die Statistik angesehen, welche Auswirkungen diese Entwicklung auf das Abfallaufkommen hat.

Obwohl die Abfallmengen für den Dezember 2021 noch nicht vollständig ausgewertet sind, ist für die Kreisverwaltung aufgrund hochgerechneter Mengenangaben aus dem Vorjahr bereits ein Trend erkennbar. Das über die Restmüllbehälter erfasste Abfallaufkommen 2021 liege voraussichtlich mit 31 841 Tonnen nahezu auf dem gleichen Niveau wie 2020 (31 804,94 Tonnen), so Friederike Steemann vom Landratsbüro.

Anstieg um fünf Prozent

Ein Grund zur Freude sind diese Zahlen jedoch nicht: Steemann verweist nämlich darauf, dass vor Corona deutlich weniger Abfall in den Grauen Tonnen gelandet ist. „2019 lagen die Restmüllmengen bei genau 30 254,3 Tonnen. Aufgrund der Pandemieauswirkungen hat sich somit 2020 ein Anstieg um knapp fünf Prozent ergeben“, rechnet Steemann nach.

Mehr Gartenabfälle

Auch bei den Gartenabfällen (Braune Tonne) gehen die Zahlen nach oben. „Seit 2019 steigen die getrennt erfassten Bioabfallmengen an, da die Nutzung der Bioabfallbehälter kontinuierlich zunimmt“, weiß Steemann. So sei 2021 mit rund 14 446 Tonnen zu rechnen. Das sei eine Steigerung gegenüber 2020 (13 733 Tonnen) um 4,9 Prozent. Im Jahr 2020 habe die Steigerung zum Vorjahr 2019 (12 429 Tonnen) sogar 9,7 Prozent betragen.

Corona hat auch dafür gesorgt, dass in den Haushalten mehr Plastik- und Verpackungsmüll entsorgt worden ist: 6253 Tonnen landeten 2019 in den Gelben Säcken, fünf Prozent mehr (6612 Tonnen) waren es dann im ersten Corona-Jahr 2020. Die Plastikmüllmenge ist 2021 mit 6584 Tonnen (minus 0,72 Prozent) weiterhin auf hohem Niveau. Pro Einwohnerin und Einwohner fallen momentan jährlich 37,11 Kilogramm an Plastik- und Verpackungsmüll an.

Folgen von Corona: Mehr Plastik- und Verpackungsmüll als vor der Pandemie landete auch 2021 im Gifhorner Kreisgebiet in den Gelben Säcken. Quelle: Robert Michael/dpa

Es gibt aber auch Bereiche, in denen deutlich weniger Müll abgefahren worden ist. Seit 2019 ist laut Kreisverwaltung die erfasste Altpapiermenge rückläufig. „Weil immer weniger Druckerzeugnisse zur Entsorgung anstehen“, kennt Steemann den Grund. 2019 lagen die Papier-, Pappe- und Kartonage-Mengen (PPK) noch bei 12 429 Tonnen, 2020 seien es nur noch 12 145 Tonnen gewesen und 2021 lediglich 11 816 Tonnen, erläutert die Sprecherin des Landratsbüros.

Weniger Sperrmüll abgefahren

Positives auch in Sachen Sperrmüll: Nach dem sprunghaften Ansteigen der Sperrmüllmengen von 2019 (5533 Tonnen) auf 2020 (6528 Tonnen) werde sich 2021 die Erfassungsmenge wieder auf 5530 Tonnen reduzieren, geht Steemann auf die Hochrechnung ein.

Auch bei der Entsorgung von Elektroschrott werde 2021 (1172 Tonnen) wieder fast das Mengenniveau von 2019 (1124 Tonnen) erreicht – während 2020 gegenüber 2019 noch ein Anstieg auf 1204 Tonnen zu verzeichnen gewesen sei, nennt die Sprecherin des Landratsbüros weitere Zahlen.

Von Uwe Stadtlich