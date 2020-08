Osloß

Lebhafte Kinder – gleich sieben an der Zahl –, und auch Mutti kennt noch nicht alle Gepflogenheiten, mit denen man konfliktfrei in einer deutschen Dorfgemeinschaft durchs Leben kommt: Für eine achtköpfige Flüchtlingsfamilie aus Moldawien hat offenbar der Knatsch mit Nachbarschaft und Schulgemeinschaft jetzt einen Umzug von der Wohnung ins Camp Lessien zur Folge. Dieser Fall ist laut Landkreis Gifhorn und mehrere Flüchtlingshilfevereinen aber eher eine Ausnahme.

Eva Leis erinnert sich noch an eine Wohngruppe aus Meine, bei der es etwas gedauert habe, bis sie die Gepflogenheiten verinnerlicht hätten. Die Vorsitzende des Flüchtlingshilfevereins Papenteich erinnert sich an intensive Gespräche, immer und immer wieder. „Das verstehen die nicht beim ersten Mal, das verstehen die auch nicht beim zweiten Mal. Da gehört ein Stück weit Geduld dazu. Integration geht nicht von heute auf morgen.“

So läuft es im Papenteich: Im alten Gemeindezentrum kümmern sich Ehrenamtliche um Flüchtlinge. Integration erfordere viel Geduld, sagt Vorsitzende Eva Leis. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Dass es gerade Probleme in Sachen Mülltrennung gibt – ein Beispiel, das der Osloßer Bürgermeister Axel Passeier im AZ-Gespräch nannte – wundert Leis schon gar nicht. „Selbst mein Mann fragt mich immer wieder: Gehört das nun in den gelben Sack oder in den Restmüll?“ Wie soll dann jemand aus einem völlig anderen Kulturkreis durchsteigen?

„Manchmal muss man eben noch mehr miteinander sprechen“, sagt auch Ulf Neumann von den Meinerser Flüchtlingshelfern. Sieben Kinder bändigen: Allein das sei schon eine schwere Aufgabe für die allein erziehende Mutter. Da sei die Nationalität egal. Wenn dann noch unterschiedliche Kulturen aufeinander träfen, könne er es Konflikte nachvollziehen. Dennoch würde er eine dezentrale Unterbringung immer vorziehen.

Zwangsräumung in Osloß: Flüchtlingshelfer bevorzugen eine dezentrale Unterbringung, damit habe man bei der Integration gute Erfahrungen gemacht. Quelle: Lea Rebuschat Archiv

Integration klappt bei dezentraler Unterbringung

Ebenso Martin Wrasmann, der ehemalige Pastoralreferent der katholischen St. Altfrid-Kirche in Gifhorn, der sich für Flüchtlinge einsetzt. „Wir haben die besten Erfahrungen mit der Integration von Geflüchteten dort gehabt, wo sie dezentral untergebracht waren.“ Und das, obwohl die stark belastete Wohnraumsituation es nicht einfach mache, geeignete Wohnungen zu finden.

Im Camp sind täglich ein Heimleiter und ein Sozialarbeiter vor Ort

Den Umzug ins Camp Lessien begründet der Landkreis Gifhorn mit einer besseren Betreuung. Ein Heimleiter und ein Sozialarbeiter seien von 8 bis 16.30 Uhr vor Ort. „Außerhalb dieser Zeiten ist ein Sicherheitsdienst als Ansprechpartner vor Ort und leitet die Fragen an die Heimleitung weiter. Am Wochenende gibt es eine Rufbereitschaft“, so Kreisrat Rolf Amelsberg. „Weiterhin unterstützen die Sozialarbeiter des Landkreises Gifhorn und sind mehrmals in der Woche in der Unterkunft.“ Amelsberg verweist auch auf Sprachkurse in der Nähe.

Mehr zu der Familie aus Osloß Eine allein erziehende Mutter mit sieben Kindern im Alter zwischen zwei und 17 Jahren aus der Republik Moldawien: Die Familie aus Osloß ist laut Landkreis Gifhorn im Januar 2018 nach Deutschland eingereist und lebt seit April 2018 im Kreis Gifhorn. Wie ist der Status? „Das Asylverfahren läuft derzeit noch“, sagt Kreisrat Rolf Amelsberg vom Landkreis Gifhorn. Welche Zukunftsaussichten hat die Familie? Dazu mochte Amelsberg noch keine Einschätzung abgeben: „Nähere Angaben können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gemacht werden.“

Viele Ehrenamtliche im Einsatz

Solche Probleme wie in Osloß treten Amelsberg zufolge „vereinzelt auf“ und konnten „zeitnah zusammen mit den Bewohnern gelöst werden“. Eva Leis kennt wie Wrasmann und Neumann die Situation in Osloß nicht aus eigener Anschauung, sondern aus der Schilderung der AZ. „In dem Maße kennen wir solche Probleme nicht“, sagt Leis über die Situation im Papenteich. Dafür kümmere man sich aber auch. Es gebe für Flüchtlinge Willkommenstaschen unter anderem mit Infos in deren Landessprache auch zu den Gepflogenheiten in Deutschland. Und: „Wir haben die schöne Situation, dass wir viele Ehrenamtliche haben.“

