Landkreis Gifhorn

Es wird später Tag und früher Nacht, die dunkle Jahreszeit wirft ihre langen Schatten voraus. Da kommt es wie gerufen, dass auch die Kraftfahrzeug-Innung zu Gifhorn bei der Aktion „Licht-Test 2020 – Licht, Sicht und Sicherheit“ mitmacht und diesen im Oktober durch ihre Mitgliedsbetriebe Autofahrern kostenfrei anbietet.

„Den Licht-Test gibt es in Deutschland schon seit 1956“, weiß Michael Neuburger, stellvertretender Obermeister und Sprecher der Innung. Die Schirmherrschaft habe das Bundesverkehrsministerium respektive Minister Andreas Scheuer inne – im Landkreis seit vier Jahren die Verkehrssicherheits-Allianz. Den Licht-Test gebe es aus gutem Grund: „Knapp ein Drittel aller Fahrzeuge hat Mängel bei der Beleuchtung.“

Hunderttausende „einäugig“ unterwegs

Auch wenn es manchmal nur Kleinigkeiten seien wie eine defekte Kennzeichenbeleuchtung, sei dieser Anteil erschreckend hoch, so Neuburger. Fast jeder zehnte Verkehrsteilnehmer fahre mit einer falschen Scheinwerfereinstellung am Auto durch die Gegend, viele hunderttausende sind „einäugig“ unterwegs. Um die eigene und die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, bieten daher die insgesamt 69 Innungsbetriebe im Landkreis Gifhorn vom 1. bis zum 31. Oktober den Check der kompletten Beleuchtungsanlage am Fahrzeug an.

Kleine Mängel würden dabei sofort und kostenlos behoben. Wenn umfangreichere Einstellarbeiten oder Ersatzteile nötig sind, könne auch ein separater, kostenpflichtiger Werkstattbesuch erforderlich werden. Ist (wieder) alles in Ordnung, bekommt das Fahrzeug eine Plakette an die Windschutzscheibe, was bei einer Polizeikontrolle signalisiere, dass das Licht geprüft ist.

Mitsubishi Space Star zu gewinnen

Und zu gewinnen gibt es auch etwas: Wer im Rahmen des Licht-Tests 2020 zusätzlich an einer Verlosung des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe teilnimmt, hat die Chance auf einen Mitsubishi Space Star Top 1.2 oder eines von 75 Auto-Bild-Abos.

Von Jörg Rohlfs