Landkreis Gifhorn

Nach den Angaben des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes hat es im Landkreis Gifhorn innerhalb der vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen wird weiter mit 885 angegeben. In den vergangenen sieben Tagen haben sich demnach in Summe 123 Bewohner des Landkreises mit dem Virus angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit aktuell bei 69,7, am Samstag betrug sie 78,7.

Von der AZ-Redaktion