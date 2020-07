Gifhorn

Das Organisatorische ist endlich abgehakt, jetzt geht es an die Themen. Und das durchaus streitbar: „Wir werden auch Forderungen stellen. Das gehört dazu“, kündigt Friedhelm-Hubertus Voigt, der Vorsitzende des neu geschaffenen Kreisseniorenbeirats, gleich mal an.

16 Delegierte aus neun von zehn Kommunen im Kreis wählten den Kreisseniorenbeirat im März, wegen der Corona-Krise fand die konstituierende Sitzung aber erst jetzt im Juli statt. Seitdem gibt es eine Führungsriege mit Voigt (Seniorenbeirat Isenbüttel) und seinen Stellvertreterinnen Ingrid Richter (Papenteich) und Dagmar Köhler ( Meinersen) an seiner Seite. Weiterhin ging es in der ersten Sitzung um Organisatorisches, den Internetauftritt und die Beschaffung von Infomaterial von der Visitenkarte bis zum Roll-up. Voigt: „Wir werden im September die nächste Sitzung haben und dann in die aktive Arbeit einsteigen.“

Das sind erste Themen

„Erfahren, welche Themen den Senioren wichtig sind“: Dieses Ziel wird Landrat Dr. Andreas Ebel von da an wohl erreichen. Ein Thema werde die Fahrpreisgestaltung beim Nahverkehr sein, Voigt sprach konkret die VLG an. Richter sieht schon einen weiteren Schwerpunkt beim Thema Wohnen und die Gestaltung des letzten Lebensjahrzehnts „bei brauchbarer Gesundheit“.

Olaf Heimburg, Sozial-Fachbereichsleiter des Landkreises Gifhorn, verspricht sich vom Kreisseniorenbeirat Tipps und Anregungen, wenn es in politischen Beratungen um Themen wie Bedürfnisse an ärztlicher und pflegerischer Versorgung oder zur Infrastruktur geht. Abteilungsleiterin Saskia Rusch: „Wir bekommen so Infos aus erster Hand.“ Deshalb stehe dem Seniorenbeirat auch eine Mitgliedschaft im zuständigen Fachausschuss zu. Köhler hat den Sitz bekommen und kann nun mit beraten und auch Anträge einbringen.

