Landkreis Gifhorn

Die coronabedingte Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn liegt den fünften Werktag in Folge unter 50. Damit treten ab Donnerstag, 7. Oktober, Lockerungen in Kraft. Über diese will der Landkreis noch am Dienstag informieren.

Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts lag die Inzidenz am Dienstag bei 45,1 (-2,9). Zwei weitere Menschen wurden positiv getestet. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten lag am Dienstag bei 7 133. In den vergangenen sieben Tagen hat es demnach 80 Neuinfektionen gegeben. Das Gesundheitsamt hat bislang 28 207 (+27) Tests vorgenommen. Die Zahl der Todesfälle betrug am Dienstag unverändert 191.

Ein Patient auf Intensivstation

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz betrug am Dienstag 2,1 (+/-0). Die Intensivbettenbelegung lag bei 3,8 Prozent (-0,2). Im Kreis Gifhorn wurde ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation behandelt und invasiv beatmet. Sieben weitere Covid-19-Patienten wurden auf Normalstation behandelt.

Weitere Corona-Fälle in Schulen und Kitas

Der Landkreis Gifhorn hat am Dienstag weitere Corona-Fälle an Schulen und Kitas gemeldet. An der IGS Sassenburg wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe eine Quarantäne angeordnet. Zwei weitere Gruppen stehen unter Selbstbeobachtung. Für eine weitere positiv getestete Person sind laut Landkreis keine Maßnahmen notwendig.

In der Gifhorner Kita Robin HuD wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe eine Quarantäne angeordnet. Eine weitere Gruppe steht unter Selbstbeobachtung. An der Gebrüder-Grimm-Schule in Gifhorn wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe eine Quarantäne angeordnet.

Eine weitere Gruppe steht unter Selbstbeobachtung. An der Gifhorner Fritz-Reuter-Realschule wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes befindet sich eine Gruppe unter Selbstbeobachtung. Am Otto-Hahn-Gymnasium in Gifhorn wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. An der Grundschule Isenbüttel wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes befindet sich eine Gruppe unter Selbstbeobachtung.

