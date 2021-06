Landkreis Gifhorn

Für den Einkauf und den Besuch der Außengastronomie ist mit Stand am Donnerstag die Testpflicht entfallen. In einigen Bereichen gibt es sie jedoch noch. Die AZ listet sie auf. Wer lieber drinnen sitzen möchte im Café oder Restaurant, der benötigt die Vorlage eines negativen Schnelltests, draußen hingegen nicht.

Testpflicht bei Indoor-Sport und in Spielhallen

Im Einzelhandel und in Baumärkten entfällt die Auflage komplett. Maskenpflicht gilt jedoch weiterhin. Testpflicht besteht in Spielhallen. Und wer Sport in Räumen ausübt, muss Folgendes beachten: Volljährige und Trainer müssen einen Test machen. Für körpernahe Dienstleistungen – Kosmetik, Friseur und Tätowierer – gilt Testpflicht, wenn nicht durchgängig eine Maske getragen werden kann.

Auch Touristen brauchen noch den Negativ-Nachweis

Auch für Touristen gilt: Bei Anreise ist die Vorlage eines Tests geboten, zwei weitere Tests pro Woche sind erforderlich. Für Veranstaltungen, Sitzungen, Zusammenkünfte – darunter zählen auch Sportveranstaltungen – gilt: In geschlossenen Räumen dürfen maximal 100 Personen sitzen, und zwar nur mit negativem Corona-Test. Testpflicht besteht auch unter freiem Himmel mit sitzendem Publikum bei maximal 250 Personen sowie mit zeitweise stehendem Publikum – bei maximal 100 Personen.

Alternativ zu einem aktuellen negativen Corona-Test – der maximal 24 Stunden her sein darf und von einem der zertifizierten Testzentren oder auch vom Arbeitgeber bescheinigt sein muss – werden auch akzeptiert der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes und ein Genesenennachweis. Beim Impfschutz ist darauf zu achten, dass die zweite Impfung mindestens zwei Wochen her ist, andernfalls ist doch ein Test erforderlich. Und für den Genesenennachweis – den der Landkreis automatisch verschickt – gilt: Er kann nur vom Gesundheitsamt oder dem Hausarzt ausgestellt werden, wenn ein positiver PCR-Laborbefund vorliegt. Maximal sechs Monate nach dem Ende der Erkrankung endet auch der rechtliche Status als Genesener.

Von Andrea Posselt