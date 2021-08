Landkreis Gifhorn: Impfaktionen am See, im Freibad und auf dem Supermarkt-Parkplatz

Landkreis Gifhorn

Wenn die Menschen nicht zum Impfen kommt, kommt der Impfstoff eben zu den Menschen – sei es am Tankumsee oder auf dem Famila-Parkplatz, im Autohaus Kühl oder in Meinersen im Waldbad. Wie zu Beginn der Impfkampagne gehen mobile Impfteams wieder auf Tour, um den Menschen da Impfstoff anzubieten, wo sie sich aufhalten.

Der Landkreis hat nach Absprache mit Ärzten, Gemeinden und örtlichen Unternehmen zahlreiche Impftermine organisiert, die ohne Terminabsprache direkt vor Ort wahrgenommen werden können. Denn als klares Ziel hat Landrat Dr. Andreas Ebel die Erlangung der Herdenimmunität ausgegeben. „Wir haben uns überlegt, was wir tun können, um die Impfquote zu steigern“, sagte er. Eine derzeit noch vergleichsweise niedrige 7-Tage-Inzidenz dürfe nicht über die Risiken hinwegtäuschen – vierte Corona-Welle und Delta-Variante sind aktuelle Themen.

Das Impfzentrum schließt Ende September – so will es das Land

Und mittlerweile drängt auch die Zeit ein wenig. Ebel wies darauf hin, dass am 24. August im Landkreis die letzte Erstimpfung möglich ist, weil das Impfzentrum in der Stadthalle Ende September geschlossen werden muss. „Damit bin ich nicht glücklich, ich hätte mir gewünscht, es wenigstens bis Ende des Jahres noch in Betrieb zu lassen“, stellte der Landrat fest, „aber das ist die Vorgabe vom Land.“

Also gibt es zunächst folgende Termine:

Mittwoch, 4. August, 8 bis 12 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Leiferde, 16 bis 20 Uhr Waldbad Meinersen

Donnerstag, 5. August, 16 bis 20 Uhr Stadthalle Wittingen

Freitag, 6. August, 14 bis 20 Uhr Großturnhalle Rühen, 16 bis 20 Uhr Seehotel Tankumsee, After-Work-Impfung im Gifhorner Impfzentrum bis 20 Uhr

Dienstag, 10. August, 14.30 bis 17 Uhr Gifhorner Tafel, Paulsumpf

Donnerstag, 12. August, 14 bis 19 Uhr UnserAllerOrt Weyhausen, 16 bis 20 Uhr Famila-Parkplatz Gifhorn

Freitag, 13. August, 12 bis 16 Uhr Autohaus Kühl, Wolfsburger Straße

„Wir werden noch weitere Termine anbieten“, kündigte Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter an. Denn „wir wollen das Impfen so niedrigschwellig wie möglich anbieten“. Konkret läuft es so ab, dass jemand an einem der genannten Termine mit dem Impfstoff seiner Wahl die Erstimpfung erhält. „Wir haben Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson&Johnson, je nach Verfügbarkeit“, so Walter. Mitgebracht werden muss ein Personalausweis und nach Möglichkeit der Impfpass. Allerdings kann auch vor Ort eine Ersatzbescheinigung ausgestellt werden. Geimpft werden dürfen alle Personen ab zwölf Jahren, Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Der aktuelle Stand der Impfkampagne Seit Beginn der Impfkampagne im Landkreis Gifhorn Anfang Januar in den Alten- und Pflegeheimen gab es 105 072 Impfungen im Impfzentrum, seit Anfang April haben die niedergelassenen Ärzte 73 598 Impfungen verabreicht. Das ergibt eine Gesamtsumme von 178 670 Impfungen – nicht unterschieden nach Erst- und Zweitimpfungen. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt im Verhältnis zur Bevölkerung des Landkreises mit Stand 23. Juni 44,9 Prozent. Allerdings weist der Landkreis darauf hin, dass sich Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb ihres Heimat-Landkreises impfen lassen konnten, beispielsweise im Betrieb. Die Prozentzahl spiegele daher nicht die absolute Impfquote wider, sondern diene lediglich zur Orientierung.

Für Kinder und Jugendliche plant der Landkreis außerdem im Anschluss an die Sommerferien Impfaktionen an den Schulen. „Natürlich brauchen wir dafür eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern“, sagte Ebel. Die Vorbereitungen für diese Aktion laufen, damit sie möglichst zügig nach den Ferien starten kann.

Von Christina Rudert