Die Advents- und Weihnachtszeit ist für Gastronomen Hauptsaison, auch wegen zahlloser Weihnachtsfeiern von Betrieben und Vereinen. Aber in diesem Jahr ist wegen Corona alles anders. Es hagelt Absagen und: „Alle sind total verunsichert, Gastronomen und Gäste“, resümiert Dehoga-Kreisgeschäftsführer Albert Harder.

„Wenn ich vorhersagen könnte, was im Dezember sein wird, könnte ich als Wahrsager auftreten“, bestätigt Ulrich Krannich vom Heidekrug in Barwedel diese Einschätzung. Er habe mit seinen Kunden, die bei ihm eine Weihnachtsfeier gebucht haben, einen „Waffenstillstand“ geschlossen: „Ich hab’ zu ihnen gesagt, sie sollten mir nicht böse sein, wenn ich am 2. Advent noch was absagen muss“, so Harder, der seit 36 Jahren in der Gastronomie tätig ist.

Es gibt derzeit auch keine weiteren Anfragen

Abgesagt wurden im Heidekrug nicht nur alle Weihnachtsfeiern für Ende November wegen des herrschenden Lockdown, „es sind auch alle größeren im Dezember weg gebrochen.“ Es gebe derzeit auch keine Anfragen. Krannich meint auch zu wissen, warum das so ist: „Die Leute haben Angst, sich anzustecken.“

Harder teilt diese Ansicht. Er hat von Dehoga-Mitgliedern übermittelt bekommen, dass viele Feiern gecancelt wurden: „Dabei hat sich beim Essen noch nie jemand angesteckt.“ Vor allem größere Firmen mit mehreren Standorten oder Abteilungen an unterschiedlichen Orten hätten ihre geplanten gemeinsamen Weihnachtsfeiern abgesagt, weil sie „Befürchtungen hegen zum Ansteckungsrisiko“, sagt Michael Binder vom Gasthaus Zur Linde in Groß Oesingen.

Im Dezember noch fixe Termine

Obwohl auch dort der 400 Quadratmeter große Fachwerk-Saal „coronagerecht“ umgestaltet wurde, sind schon für Januar alle Veranstaltungen abgesagt: „Keine Jahreshauptversammlung, kein Schlachtefest, nichts“, so Binder. Im Dezember gibt es noch fixe Termine für Weihnachtsfeiern in kleinerem Rahmen, unter anderem auch Novembertermine, die verlegt wurden. Aktuell gebe es keine Anfragen: „Die Leute sind verunsichert.“

Die ständigen Novellierungen machen es kompliziert

„Keine Risiko eingehen“: Weihnachtsfeiern werden abgesagt. Quelle: Patrick Seeger/dpa Archiv

„Alles abgesagt“, berichtet auch Ilo Taseski vom Meynum in Meine, das ansonsten im Schnitt rund 20 Weihnachtsfeiern verbuchen konnte. „Viele aus der Gemeinde und von Verbänden.“ Jetzt wollten alle „kein Risiko eingehen“. Die Verunsicherung bestehe aber nicht nur bei Gastronomen und ihren Gästen: „Auch die Mitarbeiter des Landkreises, die die ganzen Verordnungen und deren ständige Novellierungen vor Ort an den Mann bringen müssen, sind damit überfordert“, zeigt Albert Harder Verständnis – auch wenn nach seinem Dafürhalten wirklich nicht alle Maßnahmen Sinn machten.

Verständnis für Verbote und Regeln

Auch bei Gastronomen sorgt die Unsicherheit dafür, dass sie Verständnis für Verbote und Regeln im Zusammenhang mit Corona aufbringen: „Lieber eine Woche länger Lockdown, wenn wir uns dafür dann hinterher wieder so frei bewegen können, wie es vorher der Fall war“, sagt Michael Binder. Und auch Ulrich Krannich gelingt es, mit ein bisschen Galgenhumor Positives daran zu finden, dass die Weihnachtsfeiern den Bach runter gehen: „Wir sparen Strom, Heizung und Wasser – da wird’s Anfang nächsten Jahres vom Energieversorger sicher Rückzahlung geben.“

Von Jörg Rohlfs