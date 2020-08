Landkreis Gifhorn

Temperaturen von mehr als 34 Grad und kein Regen: Die Trockenheit sorgt im gesamten Kreisgebiet für eine hohe Brandgefahr – und für viel Arbeit bei den Feuerwehren. Mehrfach mussten die Brandschützer am Wochenende zu Löscheinsätzen ausrücken. Der größte Schaden entstand im Nordkreis: Dort wurde durch ein Feuer ein Mähdrescher komplett zerstört.

Los ging die Serie der Brände – die Hitze war fast in allen Fällen die Ursache – am Samstag um 12.38 Uhr in der Gemarkung Sprakensehl. In einem Waldstück direkt an der Bundesstraße 4 brannte im Unterholz eine 50 Quadratmeter große Fläche. Die Wehren aus Bokel und Sprakensehl löschten und rückten gegen 14 Uhr wieder in die Feuerwehrhäuser ein.

Ein Großeinsatz in der Gemarkung Hankensbüttel

Einen Großeinsatz gab’s dann am Samstag um 13.29 Uhr in der Gemarkung Hankensbüttel auf einem Feld nahe der Kreisstraße 14. Ein Mähdrescher stand in Flammen und das Feuer griff auch auf das Stoppelfeld über. Die Rettungsleitstelle alarmierte die Wehren aus Oerrel, Schweimke, Hankensbüttel, Wierstorf, Emmen und Wentorf. Der Mähdrescher wurde durch die schnell um sich greifenden Flammen komplett zerstört. Die Löscharbeiten dauerten bis 15 Uhr.

Wehren löschen Brand auf Stoppelfeld

Um 15.39 Uhr dann der nächste Einsatz im Nordkreis: In Wunderbüttel brannte ein Stoppelfeld. Gemeinsam bekämpften die Ortswehren aus Knesebeck, Hagen-Mahnburg, Vorhop und Wittingen das Feuer. Gegen 17 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Die Wehren rückten wieder ab.

Den nächsten Einsatz gab’s am Samstag um 18.53 Uhr im Gifhorner Südkreis. Ein Stoppelfeld in Rötgesbüttel – nahe der Hauptstraße – brannte. Die Feuerwehren aus Rötgesbüttel, Meine, Ohnhorst-Gravenhorst und Adenbüttel waren vor Ort und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Einsatzende war gegen 19.34 Uhr.

Wohnwagen brennt auf Pendlerparkplatz

Um 19.36 Uhr dann der nächste Feuerwehreinsatz im Südkreis: Auf einem Pendlerparkplatz in Hülperode stand ein Wohnwagen in Flammen. Zum Löschen eingesetzt waren die Feuerwehren aus Lagesbüttel, Rothemühle und Schwülper. Gegen 20.40 Uhr rückten die Brandschützer mit ihren Fahrzeugen wieder in die Gerätehäuser ein.

Mehrere Strohballen standen dann gegen 20.55 Uhr in der Gemarkung Rötgesbüttel in Flammen. Die Rettungsleitstelle im Gifhorner Heidland löste Alarm für die freiwilligen Brandschützer aus Rögesbüttel und Meine aus. Erst um 22.20 Uhr war dieser Einsatz beendet.

In der Nacht zum Sonntag um 1.04 Uhr gab’s im Gifhorner Stadtgebiet noch einen Einsatz für Gifhorns Ortswehr. Die Polizei forderte die Hilfe der Feuerwehr an, denn von einer Eiche war ein großer Ast auf die Fahrbahn des Lehmwegs gekracht. Der Ast wurde von den Einsatzkräften mit einer Kettensäge zerteilt und anschließend an die Seite geschafft. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Von Uwe Stadtlich