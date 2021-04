Landkreis Gifhorn

Die Verwaltung des Landkreises appelliert an alle Geflügelhalter, die Anfang März angeordneten Schutzmaßnahmen gegen die so genannte Geflügelpest weiterhin umzusetzen. Anlass dafür ist der Fund von zwei toten Bussarden im Landkreis Peine an der B 214 nahe der Gifhorner Kreisgrenze, bei denen die Krankheit festgestellt wurde.

Der Fundort liege außerhalb einer Ortschaft und im Radius von einem Kilometer gebe es nur wenige Kleinsthaltungen von Geflügel. Beide Landkreise hätten entschieden, auf die Ausweisung eines Sperrbezirks oder Beobachtungsgebietes zu verzichten, da seit Anfang März bereits die Aufstallung von Hausgeflügel gelte: Volieren oder Ställe müssen nach oben dicht und an den Seiten durch Netze oder ähnliches gegen Wildvögel gesichert werden.

Geflügelbetriebe wie Hobbyhalter sollten sich unbedingt mit der aktuellen Situation auseinander setzten und die Maßnahmen umzusetzen. Außerdem appellieren die Behörden, bislang nicht registrierte Geflügelhaltungen beim Veterinäramt und der Tierseuchenkasse „schnellstens anzumelden“. Halter im Gifhorner Kreisgebiet können sich dazu an die Abteilung Veterinärwesen der Verwaltung wenden unter Tel. (0 53 71) 82 391 oder per E-Mail an veterinaeramt@gifhorn.de.

Die Behörde teilt weiter mit, dass eine direkte Gefahr für Menschen durch die Geflügelpest nicht besteht. Die Eintragung des Erregers in Hausgeflügelbestände müsse verhindert werden, weil er oft zum Tod der infizierten Vögel führe und daher hohe wirtschaftliche Schäden verursachen könne.

Von der AZ-Redaktion