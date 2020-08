Landkreis Gifhorn

Es liest sich kinderleicht, ist es aber längst nicht: Die Kitas im Landkreis Gifhorn sind in den so genannten Regelbetrieb gestartet. Wie in fast allen anderen Lebensbereichen auch gilt hier der Zusatz: „Das ist noch nicht wieder so wie vor Corona“, sagt Ursula Tetzel, Bereichsmanagerin Familie und Erziehung bei der Awo. Weiter werde dem Personal viel abverlangt mit Corona-Regeln. „Aber ich bin froh, dass der Regelbetrieb wieder startet. Die letzte Zeit war einfach nur stressig.“ Auch für Eltern und Kinder beginne nun wieder eine verlässliche Zeit.

Eine Regel für Eltern bleibt – die Maskenpflicht. Kinder hingegen – so sieht es der Erlass des Ministeriums vor – dürfen wieder unabhängig von Gruppen den Tag verbringen. Was auch heißt: „Es muss dokumentiert werden, wer mit wem spielt.“ Tetzel sieht die Awo gut vorbereitet. Auch weil vergleichsweise sehr wenig Personal selbst zur Risikogruppe zählt. Da könnte es im Notfall jedoch mal zwicken. Krankheitsvertretungen etwa sind nach aktueller Lage nämlich nicht möglich.

Anzeige

DRK : Jede Familie ist einzeln informiert worden

Auch für die Einrichtungen des DRK-Kreisverbandes ist ein umfangreiches Konzept für den kleinen Neustart der Kitas erstellt worden, jede einzelne Familie sei telefonisch oder per Post über die nun geltenden Regeln informiert worden, berichten Kim Teichert, Qualitätsmanagementbeauftragte im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie beim DRK Gifhorn und Fachberater Rene Rieger. Zum Thema Aufhebung der Gruppentrennung wollen die Verantwortlichen den Kita-Leitungen freie Hand lassen. Auch beim Essen gelten Corona-Regeln: So dürfen Kinder untereinander kein Essen tauschen oder bei anderen probieren.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Leichter Husten und Schnupfen sind kein Grund, ein Kind nach Hause zu schicken

Und dann wäre da noch das Schnupfen-Problem. Das DRK und alle weitere befragten Träger halten sich an die Vorgabe des Landes: Bei leichtem Husten oder Schnupfen darf das Kind in die Einrichtung. „Das Thema Schnupfen ist immer eine Unsicherheit – das war aber auch ohne Corona schon so“, sagt Christine Schenk-Thoms, Leiterin der St. Altfrid-Kita am Koppelweg. Generell seien alle nun froh, dass es wieder halbwegs normal losgeht. „Fragen tun sich immer noch auf, es gibt immer noch Dinge neu zu bedenken“, sagt sie. Etwa intensives Lüften der Räume. Einfach sei hingegen nun die Phase der Eingewöhnung für Kinder. Eltern dürfen mitkommen, müssen dabei jedoch noch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wie es langfristig aussehen wird? „Das wird man sehen müssen. Wir schauen einfach positiv nach vorne.“

„Für alle ist diese Zeit eine große Herausforderung“, sagt Dörte Kruse, Vorsitzende Kita-Verband im Kirchenkreis Gifhorn. „Richtiger Regelbetrieb ist das ja jetzt noch nicht.“ Für jede Einrichtung musste je nach Räumlichkeiten an Feinheiten der Corona-Regeln gedacht werden. Wie zum Herbst hin der tägliche Betrieb laufen kann, wenn es nicht mehr so viel rausgehen kann, sei noch unklar. Sich auf alle Entwicklungen der letzten Monate immer wieder neu einstellen zu müssen, habe bei Eltern für ein „dünneres Nervenkostüm“ gesorgt und „für Kinder war das sicher auch belastend“. Auch für Mitarbeiter sei die Zeit nicht immer leicht. „Ich bin stolz, dass die das so gut meistern.“

Von Andrea Posselt