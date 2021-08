Kreis Gifhorn

Mit 65 Millionen Euro fördern Bund und Land den Radwegebau in Niedersachsen. Zu den Projekten im Kreis Gifhorn, die vom Sonderprogramm „Stadt und Land“ profitieren sollen, gehört eines mit lokaler Prominenz: der Radweg entlang der Tangente. Die Finanzspritze aus Hannover bezahlt der Landkreis unter anderem mit Zeitdruck: Der Radweg muss 2023 fertig werden, damit die Kohle überhaupt kommt. Das gilt auch für andere Radwegprojekte, die der Landkreis erst noch einreichen will.

Mehrfach hatte die SPD den Zeitdruck kritisiert und Beratungsbedarf angemeldet, doch am 4. August fiel gegen ihre Stimmen die Entscheidung im Kreistag. Danach „hat die Verwaltung die Antragsunterlagen dann unverzüglich beim Fördergeber eingereicht“, so Landrat Dr. Andreas Ebel.

Muss 2023 fertig sein: Ansonsten gibt es keine Förderung für den fünf Millionen Euro teuren Radwegeneubau an der Tangente. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Bereits zuvor habe man dieses Projekt mit Priorität behandelt, sagt der Landrat. „Der Landkreis sieht das Zusammenwirken mit den örtlichen Planungsträgern (Stadt Gifhorn, Gemeinde Isenbüttel, Gemeinde Calberlah) als beispielgebend für die interkommunale Kooperation an. Dabei ist hervorzuheben, dass die Samtgemeinde Isenbüttel die Bereitstellung der Planungskosten im Wege der Vorfinanzierung möglich gemacht hat.“

Das gesamte Projekt inklusive des Straßenbaus mit Kreiseln und zusätzlichen Zufahrten beziffert der Landkreis mit elf Millionen Euro, allein bei dem Radweg an der Tangente zwischen Dannenbütteler Weg in Gifhorn und Calberlah geht es um eine Investition von fünf Millionen Euro. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann stellt dafür in einer Pressemitteilung Förderungen von bis zu 90 Prozent in Aussicht.

Auch diese Projekte will der Landkreis Gifhorn noch beantragen

Zwei weitere Anträge sind beim Landkreis noch in Bearbeitung: Es geht um die Radwegerneuerungen an der K 53 zwischen Hülperode und Rothemühle (Teilbereich südlich der Autobahn A 2) und an der K 56 zwischen Lagesbüttel und Walle. „Der Landkreis ist stets bestrebt, bereitstehende Förderprogramme der verschiedenen Zuschussgeber bestmöglich zu nutzen“, so Ebel. „Daher hat sich der Landkreis bereits vorausschauend mit dem aktuell aufgelegten Förderprogramm ,Stadt und Land’ intensiv auseinandergesetzt.“ Zumal es um hohe Förderquoten gehe.

Die kurze Zeit ist für den Landkreis Gifhorn eine echte Herausforderung

Doch kein Ja ohne Aber: Die knappe Zeit bis zur Fertigstellung 2023 sei eine Herausforderung, sagt Ebel. „Im Regelfall wäre die Umsetzung in einem solchen Zeitfenster nur bei einer bereits vollständig vorliegenden Planung möglich. Der Landkreis Gifhorn wird jedoch alles daran setzen, diese Zeitvorgaben einzuhalten.“ Das ist auch Althusmann bewusst: „Insofern bitte ich den Bund, zeitnah das Programm zu verlängern, um den Kommunen Planungssicherheit zu bieten.“

Von Dirk Reitmeister