Landkreis Gifhorn

Besuch aus Hannover: Vergangene Woche war Carola Reimann, Niedersachsens Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, höchstpersönlich im Gifhorner Schloss, um dem Landkreis Gifhorn den „ Ivena“-Förderbescheid des Landes für die Teilnahme an dem digitalen Notfallmamagement-System zu überbringen.

In den nächsten drei Jahren stellt das Land dem Landkreis 33 000 Euro zur Verfügung. Ivena steht für „interdisziplinärer Versorgungsnachweis“: Rettungsleitstellen, Rettungswagen und Krankenhäuser werden webbasiert vernetzt, was dazu beitrage, dass Menschen im Notfall etwa in das richtige Krankenhaus gebracht würden. Im Landkreis werden die Rettungsleitstelle sowie die Helios-Kliniken in Gifhorn und Wittingen an das System angeschlossen.

Zusammenarbeit aller zentralen Stellen

Landrat Dr. Andreas Ebel zeigte sich zufrieden: „Die neue Anwendung fördert und beschleunigt die Zusammenarbeit aller zentralen Stellen, die bei einem medizinischen Notfall beteiligt sind. Unsere Leitstelle plant, das System schnellstmöglich einzuführen.“ Die Gifhorner SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs und Tobias Heilman. Dieser erklärte, dass „Gesundheit und optimale Gesundheitsversorgung gerade im ländlichen Raum wichtige Zukunftsthemen sind“. Mit dem Anschluss der Leitstelle und der beiden Krankenhäuser „gehen wir einen Schritt in Richtung Digitalisierung und regionaler Vernetzung.“

Gestartet ist Ivena Ende 2015 als Modellprojekt in der Region Osnabrück. Mittlerweile nutzten 74 von 172 Krankenhäusern in Niedersachsen und 17 Leitstellen das System. Es ersetzt Telefonate zwischen Rettungsdienst und Krankenhäusern über freie Kapazitäten. Angezeigt werden auch medizinische Fachbereiche und spezielle Behandlungsmöglichkeiten. Als weitere Vorteile gelten, dass die Krankenhäuser frühzeitig ein Krankheitsbild der Patienten erhalten und die Disponenten der Leitstellen bei drohender Überlastung eines Krankenhauses korrigierend eingreifen können.

