Landkreis Gifhorn

Nun hat es auch den Landkreis Gifhorn erwischt: Fünf Fälle der als gefährlich eingestuften britischen Coronavirus-Mutationen B.1.1.7 sind festgestellt. Das meldet der Landkreis auf AZ-Anfrage. Diese Mutation ist gefürchtet, da sie sich schneller verbreitet und noch unklar ist, welcher Impfstoff vor ihr schützt.

Der erste Fall ist seit einer Woche bestätigt

Aufgearbeitet hat der Landkreis die Fälle aktuell so: Die erste nachgewiesene Mutation ist bereits vor einer Woche bestätigt. Eine Frau, die sich im privaten Umfeld angesteckt habe, sei seit 28. Januar in Quarantäne. Dass sie sich mit der britischen Virenvariante angesteckt hat, wurde zufällig entdeckt.

Beim zweiten bestätigten Fall ist der Infektionsweg noch unbekannt

Das Landesgesundheitsamt untersucht stichprobenartig rund fünf Prozent aller Corona-Tests auf Mutationen. So wurde der erste Gifhorner Fall rein zufällig entdeckt. Auch eine weitere Person aus dem Landkreis sei mit der britischen Corona-Variante infiziert und befinde sich seit Anfang der Woche in Quarantäne. Hier werde noch ermittelt, wo die Ansteckung stattfand.

Drei Infektionen stehen in Zusammenhang

Die britische Corona-Mutante wurde außerdem bei drei weiteren Personen aus dem Landkreis Gifhorn nachgewiesen. Zu Beginn der Infektionskette wurde eine der drei Personen als Kontaktperson 1 eines positiven Coronafalls geführt, der außerhalb des Landkreises Gifhorn gemeldet ist. Als dort die Mutation festgestellt wurde, wurde auch die Person aus dem Landkreis auf die Mutation getestet – mit positivem Ergebnis.

Nach den Ermittlungen des Gifhorner Gesundheitsamtes handelt es sich hierbei um eine arbeitsbedingte Ansteckung sowie anschließende Weitergabe im privaten Umkreis. Die Personen befinden sich seit dem 11. Februar in Quarantäne.

Landkreis will nun private Labore hinzuziehen

„Die Mutationen des Coronavirus verändern die Dynamik im Infektionsgeschehen“, hält Landrat Dr. Andreas Ebel fest. Die Verwaltung prüfe zurzeit eine Zusammenarbeit mit verschiedenen privaten Laboren, um auf die Mutationen besser vorbereitet zu sein und bei der Untersuchung von positiven Coronatests auf Mutationen künftig gezielter und umfangreicher vorgehen zu können.

Fast 4000 Erstimpfungen sind absolviert

Derweil läuft die Impfkampagne im Landkreis auf Hochtouren. Mit Stand am vergangenen Montag gibt es 3848 Erstimpfungen und 3175 Zweitimpfungen. Über erste Nebenwirkungen „in seltenen Fällen“ berichtet Kreisrat Rolf Amelsberg. Dies seien Kopf- und Gliederschmerzen, Schmerzen an der Einstichstelle und Fieber.

Bis Ende März steht die Zusage der Impfstofflieferung

Stellt das Land inzwischen hinreichend Impfstoff zur Verfügung, vor allem für über 80-Jährige? „Es ist zumindest so viel Impfstoff derzeit vorhanden, dass das Impfzentrum arbeiten kann“, sagt Amelsberg. Bis Ende März hatte das Land die Lieferung des Impfstoffes zugesagt. Darüber hinaus gebe es mit Stand von Freitag noch keine konkrete Lieferankündigung.

Übrige Impfdosen werden spontan an Personen der höchsten Priorität vergeben

Was passiert, wenn im Tagesgeschäft Impfdosen übrig bleiben, wer erhält dann spontan eine Impfung? Das habe der Landkreis geregelt. Man greife kurzfristig auf Personengruppen zurück, „die in der höchsten Priorität geimpft werden können, wie zum Beispiel Personen, die in der Palliativversorgung tätig sind“.

Die ambulanten Pflegekräfte sind bald an der Reihe

In welcher Reihenfolge es bei den Impfungen weitergeht, wenn alle über 80-Jährigen ihre Impfung erhalten, erklärt Amelsberg auch: „Darüber hinaus sind noch ambulante Pflegekräfte sowie bestimmte Haus- und Facharztpraxen in der höchsten Priorität zu impfen.“

Über Impfmöglichkeiten beim Hausarzt entscheidet nicht der Landkreis

Wann die Impfkampagne nicht mehr nur stationär in der Stadthallen, sondern auch bei Hausärzten möglich sein wird, stehe nicht in der Macht des Landkreises. Das entscheide sich auf Bundes- und Landesebene.

Von Andrea Posselt