Landkreis Gifhorn

Am Wochenende wurden der Polizei Gifhorn drei Einbruchdiebstähle in Wohnhäuser gemeldet. In der Lessingstraße in Wesendorf wurde zwischen Sonntag, 22. Dezember, und Samstag, 28. Dezember, durch eine Terrassentür eingebrochen. Die Einbrecher entwendeten Goldschmuck. Am Samstag wurde in der Straße Am Sportplatz in Gifhorn-Gamsen in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr ebenfalls eine rückwärtig gelegene Terrassentür aufgebrochen. Dort nahmen die Einbrecher diversen Schmuck und mehrere Uhren mit. Ebenfalls am Samstag wurde in Dannenbüttel in der Bergstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten zwischen 14.30 und 22 Uhr ein rückwärtig gelegenes Fenster auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Hinweise auf den oder die Täter sind derzeit nicht bekannt. Wer etwas von den Taten mitbekommen oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 zu melden.

Von der Redaktion