Rühen

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners mittels Helikopter im Landkreis Gifhorn hat am Mittwochmorgen begonnen. Start- und Landepunkt war am Feuerwehrhaus in Rühen. Dort wurden die Tanks mit dem Biozid befüllt, mit dem befallene Eichen besprüht wurden. Wegen einer Gewitterwarnung wurde der Einsatz am Nachmittag unterbrochen, letztlich dann aber doch wieder aufgenommen und abgeschlossen.

Wie Landrat Dr. Andreas Ebel vor Ort mitteilte, sollen 260 Hektar Fläche entlang von Bundes- und Landesstraßen sowie zusätzlich von den Gemeinden gemeldete Gebiete mit dem Bacillus Thuringiensis besprüht werden. Die Kosten dafür lägen bei 90 000 Euro. Weitere 140 000 Euro sind eingeplant für die sich anschließende Bekämpfung des Insekts mit dem Biozid vom Boden aus in den kommenden zwei Wochen sowie für das spätere Absaugen der Raupen von Bäumen – „wo dies erforderlich ist“.

Den trockensten Tag der Woche ausgesucht

„Wir haben uns den trockensten Tag der Woche ausgesucht für die Aktion“, so Ebel. Starker Wind oder Regen könnten die Effizienz der Maßnahme beeinträchtigen. Man habe mit dem Besprühen aber auch nicht mehr warten können, weil die Raupe des Spinners sich sonst in einem zu fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinde. „Wir hoffen, dass die Maßnahme anschlägt.“

Geplant waren insgesamt 14 Flüge des Helikopters mit insgesamt 41 Strecken entlang von Straßen, die besprüht werden sollten. Bis zum Nachmittag war gut die Hälfte geschafft. „Weil eine Regenfront mit Gewittern aufzieht, haben wir die Befliegung unterbrochen“, erklärte Antje Präger, Leiterin der Abteilung Umwelt beim Landkreis. Das Wetter spielte aber mit, der Einsatz konnte wie geplant abgeschlossen werden.

Organisation hat sich eingespielt

Die Bekämpfung der Raupe aus der Luft findet bereits zum dritten Mal statt, 2018 wurde nur abgesaugt. „Mittlerweile hat sich die Organisation der Maßnahme eingespielt“, erklärte Bromes Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann. In den vergangenen beiden Jahren seien die zu besprühenden Wege noch durch die Anwesenheit von Einsatzkräften der Feuerwehr gesichert worden: „Auch weil die Bevölkerung mittlerweile Bescheid weiß, reicht jetzt Flatterband.“

Straßenmeistereien und Feuerwehrkräfte im Einsatz

Trotzdem waren am Mittwoch außer den Mitarbeitern der Straßenmeistereien, die die größeren Straßen für die Aktion sperrten, auch wieder zwei Dutzend Mitglieder von Ortswehren aus der Samtgemeinde Brome im Einsatz. Weil zwar die Samtgemeinde Brome aufgrund der Nähe zum Drömling, wo kein Biozid gesprüht werden darf, ein EPS-Hotspot ist, der Spinner sich aber mittlerweile fast überall im Landkreis tummelt, ist laut Ebel auch eine Verlegung des Start- und Landepunktes für den Helikopter an einen zentraleren Ort denkbar.

Denn man muss davon ausgehen, dass auch in den kommenden Jahren die EPS-Bekämpfung ein Thema bleiben werde. „Weil immer 20 bis 30 Prozent der Population die Maßnahme überlebt“, so Präger. Festzuhalten bleibe jedoch auch, dass das Besprühen der Eichen mit Blick auf den Rückgang der Allergie auslösenden Brennhaare der EPS-Raupen sinnvoll sei. „Es wird besser“, bestätigte auch Bromes Gemeindebrandmeister Frank Mosel diese Einschätzung.

Biozid-Einsatz: Start- und Landepunkt war am Feuerwehrhaus in Rühen. Quelle: Sebastian Preuß

Peckmann wies auf Forschungsansätze zur EPS-Bekämpfung hin, die mit Pilzen arbeiteten und „an Teststrecken“ in der Samtgemeinde erprobt würden. Ebel berichtete von der Möglichkeit Bäume in der Zukunft gegen den Spinner zu „impfen“.

Von Jörg Rohlfs