Landkreis Gifhorn: Diese Termine sind wegen Corona abgesagt

Mit dem harten Lockdown gehen wieder zahlreiche Absagen von Veranstaltungen einher. Die AZ veröffentlicht hier alles, was gemeldet wurde.

Das Gastspiel von Wildes Holz mit dem Programm „Höhen und Tiefen“ am 16. April beim Gifhorner Kulturverein entfällt. Der Eintrittspreis wird auf Wunsch zurückerstattet. Der Kulturverein Gifhorn würde sich sehr freuen, wenn er den Gästen über den Betrag des Eintrittspreises eine Spendenbescheinigung ausstellen könnte. Die Geschäftsstelle am Steinweg 3 in Gifhorn ist zurzeit für den Publikumsverkehr geschlossen, aber der Kulturverein ist per E-Mail an info@kulturverein-gifhorn.de erreichbar.

Der Vorstand des Wesendorfer Sportclubs gibt bekannt, dass die bereits auf den 17. April verschobene Jahreshauptversammlung erneut verschoben wird. Die Versammlung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt, zu dem fristgerecht eingeladen wird.

Müdens Landfrauen teilen mit, dass die für Freitag, 23. April, geplante Vortragsveranstaltung ausfällt.

Der Vorstand des Schützenvereins Müden-Dieckhorst teilt mit, dass alle Maibaum-Veranstaltungen ausfallen müssen. Dazu gehören das Maibaumpokalschießen am 23. April, das Maibaum-Aufstellen am 30. April und die anschließende Maibaum-Party im Schießsportzentrum. Auch das Schützenfest vom 25. bis 28. Juni wird abgesagt,

Auch der Ersatztermin der Jahreshauptversammlung der Wesendorfer Feuerwehr am 24. April findet nicht statt. Eine Präsenz-Jahreshauptversammlung wird im Jahr 2021 nicht mehr durchgeführt. Jahresberichte aus dem Jahr 2020 werden allen aktiven Mitgliedern schriftlich zugestellt.

Die St. Nicolai-Gemeinde Gifhorn teilt mit, dass die Konfirmationen am Sonntag, 25. April, mit Pastor Matthias Wittkämper abgesagt und auf den 18. Juli beziehungsweise 12. September verschoben werden.

Die Vereine der Gemeinde Vordorf haben einstimmig beschlossen, auch in diesem Jahr das 1. Mai-Fest auf dem Gelände des Gasthauses Zur Post ausfallen zu lassen.

Der Kulturverein Wittingen und der Heimat- und Kulturverein Knesebeck müssen das bereits zweimal abgesagte Konzert der Sazerac Swingers nun ein drittes Mal absagen. Der Termin am 7. Mai wird auf den 3. Dezember verschoben, die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden. Weitere Infos bei Michael Ohst, Tel. (0176) 57 93 70 50, ohst@kulturverein-wittingen.de.

Das Boßelturnier der Feuerwehr Wesendorf am 1. Mai findet in diesem Jahr nicht statt. Einen Ausweichtermin gibt es nicht, die nächste Auflage ist somit erst wieder für das Jahr 2022 geplant.

Kein Schützenfest zu Pfingsten in Calberlah: Der Vorstand des Schützenvereins hat beschlossen, das Schützenfest vom 21. bis zum 24. Mai abzusagen.

Die Wahrenholzer Mühlenfreunde sagen das Mühlenfest zum Pfingstwochenende ab.

Der Vorstand des Schützenvereins Altendorf beschlossen, das Schützenfest vom 28. bis 30. Mai ersatzlos abzusagen. Bis auf weiteres finden weiterhin keine Vereinsaktivitäten statt. Da seit über einem Jahr keine Veranstaltungen mehr stattfinden konnten, hat der Vorstand weiterhin beschlossen, für 2021 keine Mitgliedsbeiträge zu kassieren.

