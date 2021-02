Landkreis Gifhorn: Die Störche kehren zurück

Landkreis Gifhorn

Knapp 120 Störche waren 2020 im Brutgeschehen im Landkreis aktiv, fünf von ihnen sind vergangenen Mittwoch zurück gekehrt aus südlichen Gefilden in hiesigen Breiten gesichtet worden, einer am Donnerstag. Der Storchenbetreuer Hans-Jürgen Behrmann weiß auch warum – die Großwetterlage hat sich geändert: „Die Kaltluftfront ist weg, dafür gibt’s einen warmen Wind aus Südwest.“ Der Experte geht davon aus, dass in der nächsten Zeit auch die anderen Landkreis-Störche eintrudeln.

Neben dem Storchenpaar Fridolin und Mai, die ins Nabu-Artenschutzzentrum zeitgleich nach Leiferde zurück kehrten, wurden auch aus Wahrenholz, Wesendorf und Kästorf Rückkehrer gemeldet. Das Wahrenholzer Tier in seinem Horst auf dem Kirchenschornstein ist nicht beringt: „Deshalb wissen wir noch nicht, ob es sich um das Männchen oder das Weibchen handelt.“ Äußerlich ließe sich das Geschlecht bei Störchen kaum bestimmen. Auch in Rühen gab es bereits eine Sichtung.

„Georg“ hat schon mal Kontakt aufgenommen

Nach Wesendorf ist das dortige Weibchen zurückgekehrt, in Kästorf hat „Georg“ das Nest aufgesucht – und gleich mal Kontakt mit der Wesendorfer Störchin aufgenommen: „Im vergangenen Jahr waren die beiden auch zehn Tage lang liiert, bevor das Wesendorfer Männchen auftauchte“, weiß Behrmann, der von „oft heftigsten Kämpfen“ zwischen Störchen berichten kann. Zumeist gewinne der angestammte Storch: „Weil er mehr Elan mitbringt.“

Der Startschuss 2021 für die Rückkehr aus den Winterquartieren Spanien und Afrika Mitte Februar ist zeitlich „ganz normal“, wie Behrmann sagt: „Vergangenes Jahr war es zehn Tage eher, extrem früh. Da hatten wir Ende Januar aber auch ganz anderes Wetter.“ Hunger leiden müssten die jetzigen Rückkehrer nicht: „Der Boden ist wenig gefroren, die Maulwürfe kommen hoch. Ein Festmahl für die Störche.“ Und aufgrund der feuchtwarmen Witterung würden alsbald Frösche und andere Amphibien die Speisekarte bereichern.

Immer mehr Störche bleiben auch im Winter hier

Keine Nahrungsprobleme: Störche sind nicht wählerisch. Quelle: Susanna Wolf Archiv

Ohnehin seien hierzulande „noch nie Störche verhungert“. Sie könnten auch Fische fangen oder fänden auf Deponien – dort insbesondere in den Kompostierungsanlagen – immer Nahrung: „Alles Fleischliche.“ Das sei auch ein Grund dafür, dass beileibe nicht mehr alle Störche weite Strecken zurücklegten, um in ein Winterquartier zu gelangen. So hätten den vergangenen Winter beispielsweise mehr als 250 Exemplare in den Bruchwiesen des hessischen Städtchens Büttelborn verbracht – auch dank seines Deponiebergs.

Über die Sahara zurück in den Landkreis

Wo die Störche aus dem Landkreis Gifhorn in der dunklen Jahreszeit waren, ließe sich nicht genau sagen, weil „nur ein Viertel von ihnen beringt ist“, so Behrmann, der allerdings schätzt, dass etwa drei Viertel „Westzieher“ sind, also jetzt von der iberischen Halbinsel zurück kommen (mit Stopps in Südfrankreich). Den Rest bildeten „Ostzieher“, Störche, die in Afrika den Winter verbracht haben, beim Rückflug die Sahara überqueren, desweiteren den Weg über Ägypten und die Türkei wählten und dabei schon mal 5000 Kilometer zurück legten. Kein Wunder also, dass diese Ostzieher wie Hans-Jürgen Behrmann berichtet, mitunter erst „Ende März wieder bei uns ankommen“.

Von Jörg Rohlfs