Corona hat nicht nur den Alltag, sondern auch den Arbeitsmarkt im Landkreis Gifhorn kräftig aufgewirbelt. Vieles sieht ziemlich düster aus. So hat eine aktuelle Erhebung der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg ergeben, dass die Firmen in der Region 2020 rund 20 Prozent weniger Ausbildungsplätze anbieten. Mut macht hingegen eine Einschätzung der Agentur für Arbeit.

Nicht alles ist auf Corona zu schieben – die IHK fand in ihrer Studie heraus, dass viele Unternehmen in Industrie, Handel und Dienstleistungen schon vor Corona eher defensiv in Sachen Lehrstellen geplant haben. Das habe auch damit zu tun, weil wegen des fehlenden Abitur-Jahrgangs Bewerber fehlen. Corona habe dann den Negativtrend verstärkt. Aber die IHK hat auch eine gute Nachricht: Trotz des Rückgangs der Ausbildungsplatzzahlen gebe es noch in 2020 „viele freie Stellen“. Die IHK legt aktuell Formate auf, um Bewerber und Arbeitgeber schnell zueinander finden zu lassen.

Lehrstellen: Die Top Ten im Kreis Gifhorn Was Lehrstellensuchende wünschen und was der Arbeitsmarkt gerade im Landkreis Gifhorn hergibt, hat die Agentur für Arbeit aufgelistet: Die Top Ten der in 2020 bislang gemeldeten 748 Ausbildungsplätze in Gifhorn: Verkäuferin (89), Kaufmann Einzelhandel (77), medizinische Fachangestellte (35), zahnmedizinische Fachangestellte (32), Bankkaufmann (31), Kaufmann Büromanagement (26), Friseur (23), Fachkraft Lagerlogistik (18), Kfz-Mechatroniker (16), Koch (15), übrige Berufe (386). Die Top Ten der Berufswünsche von 855 gemeldeten Bewerbern: Kaufmann – Büromanagement (79), Kfz-Mechatroniker (64), Kaufmann Einzelhandel (46), Verkäufer (38), Fachkraft Lagerlogistik (35), Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (32), medizinischer Fachangestellter (32), Friseur (26), Fachinformatiker Systemintegration (25), Anlagenmechaniker Sanitär/Heizung/Klimatechnik (22), übrige Berufe (456). Top Ten der noch unbesetzten Lehrstellen: Verkäufer (77), Kaufmann Einzelhandel (58), Kaufmann Büromanagement (17), zahnmedizinische Fachangestellte (16), Friseur (13), medizinische Fachangestellte (12), Elektroniker Energie-Gebäudetechnik (11), technisches Produktdesign (11), Anlagenmechaniker (10), Handelsfachwirt (10), übrige Berufe (216).

Bemüht ist auch die Agentur für Arbeit in Gifhorn. Auffällig hier: Bis Juni meldeten sich erst 855 Berufsstarter, das sind 151 weniger als im Vorjahr. 481 davon sind noch ohne Vertrag, das sind 18,8 Prozent mehr als im Vorjahr. „Auch bei den gemeldeten Ausbildungsstellen ist ein Rückgang zu verzeichnen. Derzeit sind der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 748 Ausbildungsstellen gemeldet und damit 81 oder 9,8 Prozent weniger als im Juni 2019. Von diesen gelten derzeit noch 451 als unbesetzt. Das sind rund 23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum“, heißt es in der Zwischenbilanz von Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit.

Schwarz will er aber noch längst nicht sehen. Er geht davon aus, dass viele kleine und mittlere Unternehmen in der Hochphase von Corona das Thema Ausbildung nicht aktiv angegangen sind. Insgesamt sei der sonst normale Ablauf von der Bewerbung über das Vorstellungsgespräch bis zum Vertragsabschluss in den letzten Monaten kaum möglich gewesen. Das nehme nun wieder Fahrt auf, meint Steinmann. Es sei zu erkennen, dass „zum Teil ausgesetzte Entscheidungsprozesse jetzt in den Betrieben wieder langsam anlaufen, aber zirka sechs bis acht Wochen hinterherhinken“.

Einen Rückgang an freien Ausbildungsplätzen registriert die Agentur für Arbeit in folgenden Berufszweigen: Koch, Baugewerbe, Handel, Instandhaltung und Reparatur von Autos, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerwesen. Aber in fast allen Bereichen gebe es noch offene Stellen, wirbt die Agentur für Arbeit um Meldungen von Suchenden und Ausbildungsbetrieben.

Lehrstellen-Suche: Hier gibt’s Infos In Zeiten der Corona-Pandemie verzichtete die Agentur für Arbeit Gifhorn aus Gründen des Infektionsschutzes – bis auf Notfälle – auf den persönlichen Kundenkontakt. Derzeit finden wieder vereinzelt Termine statt. Dennoch war und ist die Berufs- und Studienberatung in Gifhorn mit telefonischen Beratungen für Jugendliche und ihre Eltern unter (0 53 71) 80 63 33 da. Die Expertinnen und Experten des Arbeitgeber-Services erreichen Unternehmen unter (08 00) 45 55 520. Die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW) will Unternehmen und Azubis zusammenbringen – und veröffentlicht ab sofort kostenfrei regionale Ausbildungsplatzangebote im Rahmen der Ausbildungskampagne Moin Future. Egal, ob kurzer Videoaufruf oder ein prägnanter Text – per E-Mail an moinfuture@ihklw.de können Ausbildungsunternehmen aus Industrie und Handel, Handwerk, Tourismus und Pflege im IHKLW-Bezirk ihre freien Ausbildungsstellen an die IHKLW melden. Geteilt werden diese dann auf der Moin-Future-Website www.moin-future.de und über Facebook und Instagram.

Von Andrea Posselt