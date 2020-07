Landkreis Gifhorn

Die ersten Gerstenfelder sind abgeerntet. Mit Winter- und Sommergerste haben die Getreidebauern im Landkreis Gifhorn die diesjährige Ernte begonnen. Als nächstes folgen Weizen und Roggen bis Ende August. Die Prognosen: Es wird eine eher durchschnittliche Ernte.

Auch dieses Jahr war das Wetter für die Landwirte bisher nicht optimal. Zu den Erträgen dieses Jahr gibt es verschiedene Prognosen. So erwartet Rüdiger Fricke, Wirtschaftsberater der Landwirtschaftskammer Gifhorn, eine stark schwankende Ernte beim Weizen. „Mit dem Wetter ist es zum Glück nicht so schlimm wie in den vergangenen zwei Jahren. Trotzdem gab es viel Trockenheit im Frühjahr. Deshalb wurde dieses Jahr auch vermehrt Roggen angebaut, da der weniger Wasser benötigt“, so Fricke. Noch wurde nur auf den mittleren bis leichten, eher sandigen Böden mit der Ernte begonnen. Die schweren, also härteren Böden wie Lehmböden kommen erst später dran. Hat Corona einen Einfluss auf die Ernte? „Nein“ sagt Fricke. Da wären die Landwirte nicht betroffen, da Getreideernte fast nur mit Erntefahrzeugen und Vollerntemaschinen abläuft und keine Erntehelfer benötigt werden. Im Landkreis Gifhorn werden neben Weizen, Gerste und Roggen auch Hafer und Dinkel angebaut. „Dinkel erfreut sich zunehmender Beliebtheit im Südkreis“, sagt Fricke.

Große Sorgen müsse sich in diesem Jahr kein Landwirt machen

Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Landvolk-Kreisverbandes, rechnet mit einem durchschnittlichen Ertrag beim Getreide. Allerdings würden sich starke regionale Unterschiede ergeben, da die Ernte von der jeweiligen Bodenqualität und Bewässerung abhängt. „Dort, wo genug beregnet werden konnte, erwarten wir eine durchschnittliche Ernte. Wo es wenig Regen gab, wird die Ernte leicht unterdurchschnittlich ausfallen. Von wenig Beregnung betroffen sind Wintergerste, Roggen und Triticale“, erklärt Hartwig Müller, Landwirt aus Groß Oesingen. Er baut unter anderem Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen an. Der Regen, den es dieses Jahr gab, reiche nicht für alle Getreidesorten aus. Große Sorgen müsse sich dieses Jahr aber kein Landwirte machen.

Landwirt Helmut Evers aus Wahrenholz ist positiver Dinge. Neben seinem Milchviehbetrieb und Futterbaubetrieb bewirtschaftet er verschiedene Acker. „Ich rechne mit einem guten Ernteergebnis. Beim Silomais erwarte ich sogar eine überdurchschnittliche Ernte. Auch bei den Grünflächen sieht es gut aus. Ich denke, ich werde vier Schnitte haben“, freut sich Evers. Das es im Nordkreis mehr Regen als im Südkreis gab, war für seine Felder gut. So werde er problemlos seine Tiere versorgen und eventuell noch etwas von dem Futter verkaufen können. Auch bei den Hackfrüchten erwartet er diesmal ein überdurchschnittliches Ergebnis. Nur bei seinem Getreide sieht es so aus, als würde die Ernte etwas unterdurchschnittlich ausfallen. Da teilt er die Meinung der anderen Landwirte: „Das kommt durch die Trockenheit im Frühjahr“.

Die zur Beregnung verfügbare Wassermenge reicht manchmal nicht aus

Da der Wasserverbrauch für die Beregnung der Felder genau berechnet ist, können die Bauern ihre Felder nur mit einer Menge versorgen, die manchmal nicht ausreicht. „Wir bräuchten mehr Regen. Wenn es den nicht gibt, bleibt uns nur die Bewässerung der Flächen. Das ist aber auch nicht so einfach, weil wir nur eine bestimmte Menge Wasser zur Verfügung haben, weil das Grundwasser ja aufgeteilt werden muss“, erklärt Evers.

Von Michelle Paschilke