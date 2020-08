Niemand weiß, wann die Schranke fällt: Wenn es am Tankumsee und am Bernsteinsee zu voll wird, werden sowohl die Betreiber als auch die Polizei über die sozialen Medien rechtzeitig informieren, wann eine Schließung der Zufahrt droht. Dann können sich Interessierte rechtzeitig informieren, ob es sich überhaupt noch lohnt, loszufahren. Auch die klassischen Radiosender mit ihrem Verkehrsfunk würden informiert, so Polizeisprecher Thomas Reuter.

Hier gibt es die Infos:

Tankumsee auf Facebook: https://de-de.facebook.com/Tankumsee/. Der Tankumsee hat darüber hinaus eine Webcam, auf der aktuell zu sehen ist, wie voll der Strand ist.

Bernsteinsee auf Facebook: https://de-de.facebook.com/derbernsteinsee/

Die Polizei Gifhorn informiert aktuell bei Twitter unter twitter.com/Polizei_Gifhorn.