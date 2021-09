Landkreis Gifhorn

In Schulen und Kitas im Landkreis Gifhorn sind weitere Corona-Infektionen aufgetreten. Das teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Demnach wurden an der IGS Sassenburg drei weitere Personen positiv getestet. Die bereits angeordnete Quarantäne bleibt bestehen. An der Grundschule Schwülper wurde eine positiv getestet. das Gesundheitsamt hat für eine Gruppe eine Quarantäne angeordnet. In der Gifhorner Kita Spatzennest wurden zwei weitere Personen positiv getestet.

Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 52,5 (-7,3). In den vergangenen sieben Tagen wurden 93 Neuinfektionen registriert. Insgesamt wurden im Landkreis bislang 7073 Menschen positiv auf das Virus getestet (+18). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 191. In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis gibt es derzeit keine Infektionen.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz lag am Dienstag bei 2,5 (-0,3). Die Intensivbettenbelegung betrug 4,6 Prozent (+/-0). Im Kreis Gifhorn wurden am Mittwoch zwei Covid-19-Patienten auf Intensivstation behandelt, einer von ihnen wurde invasiv beatmet. Drei weitere Patienten wurden auf Normalstation behandelt.

Von der AZ-Redaktion