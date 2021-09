Landkreis Gifhorn

Aktuell gibt es im Kreis Gifhorn 172 mit dem Coronavirus infizierte Menschen, die meisten davon in der Stadt Gifhorn. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist unterdessen weiter gesunken und lag am Donnerstag bei 48,0 (-4,5). Insgesamt wurden im Kreis bislang 7085 Menschen positiv auf das Virus getestet (+12). In den vergangenen sieben Tagen gab es 85 Neuinfektionen, die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen liegt unverändert bei 191. Das Gesundheitsamt hat bislang 28 075 Tests durchgeführt (+97).

Mehr als 200.000 Impfungen

Die Zahl der insgesamt im Kreis vorgenommenen Impfungen betrug am Donnerstag 200 326 (+1583 im Vergleich zur Vorwoche). Davon waren 98 489 Zweitimpfungen (+1049). Im Impfzentrum gab es 119 744 Impfungen (+547), niedergelassene Ärzte haben 80 581 Impfungen vorgenommen (+1049). Die Zahl der nachgewiesenen Mutationen lag am Donnerstag bei 1464 (+33 im Vergleich zur Vorwoche).

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz lag am Donnerstag bei 2,5 (-0,1). Die Intensivbettenbelegung betrug 4,2 Prozent (-0,4). Im Kreis Gifhorn wurden am Donnerstag zwei Covid-19-Patienten auf Intensivstation behandelt, einer von ihnen wurde invasiv beatmet. Sieben weitere Patienten wurden auf Normalstation behandelt.

Die Lage in den Gebietseinheiten

Corona im Kreis Gifhorn: Die Lage am Donnerstag, 30. September. Quelle: Catherine Langlotz

Am Donnerstag hat der Landkreis insgesamt 172 Infizierte gemeldet. Der Blick in die Gebietseinheiten: Stadt Gifhorn 45; Stadt Wittingen 12; Gemeinde Sassenburg 14; Boldecker Land 5; Samtgemeinde Brome 6; Samtgemeinde Hankensbüttel 9; Samtgemeinde Isenbüttel 26; Samtgemeinde Meinersen 9; Papenteich 9; Samtgemeinde Wesendorf 26.

In der DRK-Kita am Wendehof wurden zwei Personen positiv auf das Virus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes ist keine Quarantäne notwendig. In der Grundschule Isenbüttel wurde eine Person positiv getestet. Auch hier ist laut Gesundheitsamt keine Quarantäne notwendig.

Von der AZ-Redaktion