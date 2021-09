Landkreis Gifhorn

An der DRK-Kita-Schönewörde wurde laut Landkreis Gifhorn eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin wurde eine Gruppe bis zum 29. September in Quarantäne geschickt. An der IGS Gifhorn wurde eine weitere Person positiv getestet. Hier hat das Gesundheitsamt für eine Gruppe eine Quarantäne bis zum 30. September angeordnet.

Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 59,8 (+0,6). In den vergangenen sieben Tagen wurden 106 Neuinfektionen registriert. Insgesamt wurden im Landkreis bislang 7055 Menschen positiv auf das Virus getestet (+7). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 191. In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis gibt es derzeit keine Infektionen.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz lag am Dienstag bei 2,8 (-0,1). Die Intensivbettenbelegung betrug 4,6 Prozent (-0,1 Prozent). Im Kreis Gifhorn wurden am Dienstag drei Covid-19-Patienten auf Intensivstation behandelt, einer von ihnen wurde invasiv beatmet. Drei weitere Patienten wurden auf Normalstation behandelt.

