Landkreis Gifhorn

Seit Ende August gibt’s im Gifhorner Impfzentrum nur noch Zweitimpfungen von mRNA-Impfstoffen sowie Impfungen mit dem einmalig zu verabreichenden Impfstoff Johnson & Johnson. Ende September muss der Landkreis nach Willen des Landes die Stadthalle besenrein übergeben. Unklar ist, wie es dann mit mobilen Teams und Drittimpfungen weitergeht.

Mit Stand von Freitag sind im Impfzentrum seit Start im März 115.942 Impfungen durchgeführt worden. Diese teilen sich auf in 62 148 Erst- und 53 794 Zweitimpfungen. „Die Nachfrage ist nach Ende der Priorisierung seit Beginn des Sommers stetig gesunken“, teilt Landrat Dr. Andreas Ebel mit.

Mobile Impfaktionen „sehr erfreulich“

Erfreulicher sei die Bilanz der kürzlich durchgeführten Impfaktionen an Tankumsee und Co. „Die Impfaktionen durch mobile Teams haben zu über 800 zusätzlichen Impfungen geführt. Im Ergebnis ist dies sehr erfreulich“, so Ebel. Aber auch hier sei zu beobachten, dass die Nachfrage im Laufe der Zeit deutlich abgenommen hat. „So wurden bei den letzten Impfaktionen nur noch sehr wenige Impfungen durchgeführt.“

Kassenärztliche Vereinigung rät zu Drittimpfung Die Kassenärztliche Vereinigung empfiehlt seit Donnerstag die Drittimpfung sechs Monate nach der Zweitimpfung. Das teilte Gifhorns Kreissprecher Dr. Klaus-Achim Ehlers mit. Dabei werde ein mRNA-Impfstoff wie von Biontech/Pfizer oder Moderna zum Einsatz kommen. Davon dürften seiner Einschätzung nach genug Impfdosen verfügbar sein, sodass es keine Engpässe geben wird. Allerdings bedeutet das einen gewissen Aufwand in den Arztpraxen. Die niedergelassenen Ärzte stehen bereit, müssen sich jetzt aber darauf vorbereiten. „Wir müssen eine Woche vorher ordern und wissen, wie viel Impfstoff wir brauchen.“ Ehlers rechnet auch damit, dass Patienten der Empfehlung nachkommen werden. „Die ersten Fragen danach gab es schon.“

Auf die Frage, wie die Impfkampagne nun weiter gehen soll, muss der Landkreis passen. Die vom Land angesagte Variante mit mobilen Teams sei noch nicht vorgegeben. In der Warteschleife sei die Verwaltung auch noch, was das Thema Drittimpfungen angehe.

Brief an Eltern und Jugendliche

Ab Montag organisiert das Gesundheitsamt an einigen Schulen Impfungen für alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren – ohne vorherige Terminvereinbarung. In einem Brief an Eltern und Jugendliche erklärt Ebel, dass eine hohe Impfquote helfe, „den Präsenzunterricht zu sichern und darüber hinaus Freiheiten in Freizeit, Sport und Kultur“ zu haben.

Diese Impftermine gibt es an weiterführenden Schulen

Folgende Termine werden angeboten: Montag, 6. September, von 8 bis 13 Uhr in der BBS 1 und von 9 bis 13 Uhr in der BBS 2. Offen für alle Jugendlichen ab zwölf Jahre sind folgende Termine: Am Dienstag, 7. September, jeweils von 15 bis 20 Uhr, Otto-Hahn-Gymnasium Gifhorn, Dannenbütteler Weg 2, am Philipp Melanchthon Gymnasium Meine, Neue Straße 1, sowie am Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen, Am Gajenberg 5.

Am Mittwoch, 8. September, jeweils von 15 bis 20 Uhr am Gymnasium Hankensbüttel, Amtsweg 11 sowie im „UnserAllerOrt“, Neue Straße 12 in Weyhausen.

Von Andrea Posselt