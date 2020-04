Umzüge sind trotz Virus noch immer möglich

Landkreis Gifhorn

Wer derzeit seine Möbel von A nach B bringen möchte, muss einiges beachten. Umzüge sind aber generell nach wie vor möglich – trotz Corona. Aber nicht nur für jene, die einen Umzug planen, ist es schwieriger geworden. Auch die Möbelpacker brauchen jetzt einen Teil ihrer Kraft für den Kampf gegen das Virus.

„Wir haben derzeit 50 Prozent Umsatzeinbruch“, bilanziert Wolfgang Harms sen., Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Autovermietung. An seinen 16 Standorten in der Region – einer davon in Gamsen – vermietet er auch Fahrzeuge an Privatleute, die umziehen wollen. „Die Leute sind verunsichert. Unter Auflagen ist ein Umzug zwar meist machbar, aber oft gibt es von Kommune zu Kommune beziehungsweise Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen. Wer in einen anderen Ort ziehen will, sollte sich daher bei beiden Kommunen informieren.“ Während es wegen privater Umzüge noch Nachfrage nach Fahrzeugen gibt, bricht Harms allerdings vor allem das Geschäft mit Unternehmen weg. „Wir versorgen viele Messebauer mit Fahrzeugen. Da haben wir im Moment aber nicht einen einzigen Auftrag. Und auch im Eventbereich gehen die Vermietungen gegen Null.“ Seit 1983 ist der Firmengründer im Geschäft. Aber: „So etwas habe ich noch nie auch nur annähernd erlebt.“

Anzeige

Möbelschleppen mit Mund-Nasen-Schutz

Ein klassisches Umzugsunternehmen betreibt Dagmar Stecker aus Walle. Auch in ihrem Berufsalltag hat sich einiges verändert durch die Pandemie. „ Umzüge im privaten Bereich haben nicht wirklich abgenommen. Im Gegenteil, die Lage ist gut“, sagt sie. Dahinter könnte stecken, dass Privatleute verunsichert seien, was sie bei einem Umzug dürfen und was nicht – und daher lieber gleich eine Fachfirma engagieren. Zudem gebe es das Versammlungsverbot – da wollten die Leute lieber keine Freundesgruppen zusammen trommeln.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Und dann gebe es noch die verschiedenen Regeln. So habe beispielsweise eine Kundin aus Bayern ihren Umzug mehrfach wegen der in Süddeutschland geltenden Regeln verschoben. „Aber überregionale Aufträge sind bei uns der kleinere Anteil. Wir sind hauptsächlich regional unterwegs.“ Und dann natürlich mit Mund-Nasen-Schutz. „Das erschwert die Arbeit für meine Leute durchaus. Da denkt man, man ist sportlich fit, und muss dann mit einem schweren Möbelstück und einer Maske Treppen laufen...“ Abstand halten, Desinfektionsmittel am Wagen – Sicherheit geht vor. „Und jeder Mitarbeiter hat sein eigenes Handtuch dabei, um sich nach dem Waschen die Hände abzutrocknen.“ Und wegen der Abstandsregel, die auch unter den Kollegen gilt, fahren jetzt schon mal Helfer mit dem Pkw hinterher, obwohl im Laster eigentlich noch Platz wäre.

Kleiner Umzug dauert zwei Tage

Nicht ganz so gut wie bei den privaten sehe es bei den Umzügen von Senioren in Heime aus. „Da dürfen wir derzeit nichts machen. Ab Mai sieht das wahrscheinlich wieder anders aus“, erklärt Dagmar Stecker. Aber auch da gebe es Einschränkungen. „Bei der Nutzung der Aufzüge wird es klare Zeitkorridore geben. Dadurch kann ein eigentlich kleiner Umzug dann schon mal zwei Tage dauern.“ Und noch ein Geschäftsbereich liege am Boden – der Möbeltransport für Möbelhäuser. „So lange die geschlossen bleiben, passiert da nichts.“

Von Thorsten Behrens