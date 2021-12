Landkreis Gifhorn

Es gilt 3G am Arbeitsplatz und nun in vielen weiteren Bereichen des täglichen Lebens sogar 2G-plus. Das bedeutet, dass auch Geimpfte und Genesene ein negatives Testzertifikat benötigen, um beispielsweise ins Restaurant oder zum Schwimmen zu gehen. Auch Menschen mit einer nicht-deutschen Staatsangehörigkeit oder Menschen ohne Krankenversicherung können sich kostenlos testen lassen.

Was zurzeit gar nicht so einfach ist: Freie Testkapazitäten sind Mangelware – im Ratsweinkeller beispielsweise gibt es frühestens am 11. Dezember wieder einen freien Termin für einen kostenlosen Test, wer bereit ist, 9,9 Euro zu bezahlen, bekommt für den 5. Dezember noch ein paar Zeitslots angezeigt –, vor den Testzentren bilden sich lange Schlangen. Bei der AZ landeten mehrere Hinweise, dass Menschen auf Testzentren in Wolfsburg oder Braunschweig ausweichen, um für wichtige Angelegenheiten – beispielsweise die Begleitung eines Angehörigen ins Krankenhaus – überhaupt noch rechtzeitig einen Test zu bekommen.

„Keine ausreichenden Testmöglichkeiten, das kommt praktisch einem Lockdown gleich“

Ein Problem, das der Stadt Gifhorn sehr wohl bewusst ist. Bürgermeister Matthias Nerlich: „Keine ausreichenden Testmöglichkeiten, das kommt praktisch einem Lockdown gleich, darunter würden die Bürgerinnen und Bürger ebenso massiv leiden wie unsere Gewerbetreibenden vor Ort.“ Deshalb sei die Stad tmit verschiedenen Anbietern für die Errichtung weiterer Testzentren im Gespräch, auch Räumlichkeiten stünden kurzfristig zur Verfügung. Allerdings muss der Landkreis als Genehmigungsbehörde für die Testzentren das endgültige Startsignal geben.

Diese Testzentren gibt es im Landkreis Gifhorn derzeit, weitere sind in Planung:

Croya – Dorfgemeinschaftshaus: Im wieder eröffneten Testzentrum gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 16 bis 19 Uhr, freitags und samstags geschlossen, sonntags 16 bis 19 Uhr. Bei Bedarf kann unter Tel. (0174) 71 03 744 ein verbindlicher Termin vereinbart werden.

Stadt Gifhorn – Alter Postweg: Das Test-Zentrum im Alten Postweg 43 in Gifhorn ist montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist unter Tel. (01 52) 13 57 17 07 oder Email testzentrum-alter-postweg@gmx.de möglich.

Stadt Gifhorn – Kaufland-Parkplatz (ehemals Real): Neueröffnung am Mittwoch, 8. Dezember; der separate Container von DeinCoronaTestzentrum ist montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de.

Stadt Gifhorn – Ratsweinkeller: Das Testzentrum im Ratsweinkeller, Cardenap 1 ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 52) 26 88 09 88 oder online unter www.deincoronatestzentrum.de. Der Betreiber würde die Öffnungszeiten gerne ausweiten, benötigt dafür allerdings zusätzliches medizinisches und kaufmännisches Personal sowie Personal zum Anlernen, etwa fürs Einchecken oder das Weiterleiten der Ergebnisse.

Groß Schwülper – Okerhalle: Das Testzentrum in der Okerhalle Groß Schwülper, Hauptstraße 20a, ist montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist online unter www.braunschweig-testet.de möglich.

Isenbüttel – Roth-Feierwerk: Das Testzentrum in Isenbüttel, Gehrenkamp 1a, ist montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich online unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de möglich.

Meine – Wiesenweg: Das Testzentrum im ehemaligen Gebäude der Firma Portas im Wiesenweg 9 ist montags bis samstags von 10 bis 18.15 Uhr geöffnet. Von Montag, 6. Dezember, an wird montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr getestet. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 72) 53 80 560 oder online unter www.coronaschnelltest-meine.de

Wesendorf – Celler Straße: Das Testzentrum der Dachstiftung Diakonie in der Celler Straße 2 ist montags von 8 bis 12 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Einen Sondertermin gibt es am Donnerstag, 2. Dezember, von 8 bis 12 Uhr, ab Montag, 6. Dezember, gibt es zusätzliche Öffnungszeiten dienstags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich telefonisch in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11 möglich.

Weyhausen – Unser Aller Ort: Das Testzentrum in der Neuen Straße hat montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich.

Wittingen – Rewe-Parkplatz: Das Testzentrum DeinCoronaTestzentrum hat geöffnet montags bis sonntags 7 bis 11 Uhr und 16 bis 20 Uhr. Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de.

Schnelltests in Apotheken im Landkreis Gifhorn

Neben den Testzentren gibt es im Landkreis Gifhorn sechs Apotheken, die Schnelltests anbieten:

Apotheke Brome, Hauptstraße 20, Terminvereinbarung unter Tel. (0 58 33) 355 oder online unter www.apotheke-brome.de

Aller-Apotheke Gifhorn, Steinweg 69, Terminvereinbarung unter Tel. (0 53 71) 12 882 oder per Email an aller-apotheke.gifhorn@t-online.de

Libellen-Apotheke Gifhorn, Hermann-Löns-Weg 2, Terminvereinbarung unter Tel. (05371) 89 52 22 oder per Email an die-libelle@t-online.de

Nordhoff-Apotheke Isenbüttel, Wiesenhofweg 6, Terminvereinbarung unter Tel. (05374) 673679 oder online unter www.nordhoff-apo.de

Zentrum-Apotheke Wesendorf, Gifhorner Straße 9, Terminvereinbarung unter Tel. (05376) 97800 oder online unter www.apotheke-wesendorf.de

Dieckmanns Apotheke Wittingen, Junkerstraße 8, Terminvereinbarung unter Tel. (0 58 31) 1224 oder per Email an kontakt@dieckmanns-apotheke.de

Schnelltests in Arztpraxen im Landkreis Gifhorn

Außerdem bieten mehrere Arztpraxen im Landkreis Gifhorn Schnelltests an. Welche das sind, lässt sich über die Homepage www.arztauskunft-niedersachsen.de ermitteln. Einzutragen sind in der Suchmaske die Postleitzahl oder der Ort beim Button „Wo“ und beim Button „Besonderheiten suchen“ dann „Corona-Schnelltest“ – oder auch „Corona-Impfung“.

Von der AZ-Redaktion