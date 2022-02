Landkreis Gifhorn

Entspannung ist nicht in Sicht, der Trend ist eher alarmierend: Für den heutigen Samstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Gifhorn 459 neue Corona-Fälle in nur 24 Stunden. Die Inzidenz klettert auf 1.517. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 1.472,1. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Kreis Gifhorn ist somit auf 24.298 angestiegen. Neue Todesfälle wurden am Sonnabend nicht registriert. Seit Pandemiebeginn sind im Kreis Gifhorn jedoch bereits 265 Menschen an oder mit Corona verstorben.

Auf der Intensivstation im Gifhorner Helios-Klinikum wurden am Samstag laut DIVI-Intensivregister zwei Covid-19-Patienten behandelt und auch beatmet, auf Normalstationen wurden weiter 17 Covid-19-Patienten betreut.

Von Uwe Stadtlich