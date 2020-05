Breitbandausbau kostet 46 Millionen Euro mehr

Landkreis Gifhorn

Die Kosten für den Breitbandausbau im Landkreis Gifhorn steigen – im Jahr 2016 war der Ausbau auf 76 Millionen Euro veranschlagt worden, nach aktueller Finanzplanung liegen die Kosten jedoch bei 122 Millionen Euro. Über diese Kostensteigerung informierte Landrat Dr. Andreas Ebel jetzt den Kreisausschuss.

Um auch in den unterversorgten weißen Flecken im Kreisgebiet schnelles Internet zu ermöglichen, startete das größte Infrastrukturprojekt des Landkreises. Insgesamt 13 000 Haushalte und Unternehmen sollen durch Glasfasererschließung profitieren. Dafür plante der Landkreis 2016 Kosten von 76 Millionen Euro ein, das höchste Investitionsvolumen, das jemals für ein Einzel-Projekt des Landkreises veranschlagt wurde. Dieses Budget reicht nicht mehr aus. Grund für die Kostensteigerung um 46 Millionen Euro, so eine Pressemitteilung des Landkreises, sei der Plan, entgegen ursprünglicher Pläne einen vollständigen Ausbau der Breitbandversorgung umzusetzen und auch alle fernab liegenden Gehöfte einzubeziehen. Fünf Prozent dieser Gehöfte waren in der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt.

Gleiche Lebensverhältnisse im ländlichen Raum

„Diesen Schritt sehen wir, ähnlich wie auch andere Landkreise, als notwendig an. Über den Markt würden diese Grundstücke vermutlich nie zu günstigen Konditionen erschlossen werden, weil es schlichtweg nicht rentabel wäre. Wir möchten aber so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich mit dem Glasfaseranschluss versorgen, weil es Aufgabe des Landkreises ist, im ländlichen Raum für gleiche Lebensverhältnisse zu sorgen“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel.

Außerdem hat der Projektträger des Förderprogramms des Bundes im Januar gestattet, Leerrohre auch in den so genannten schwarzen Flecken mit höheren Internet-Geschwindigkeiten bis an die Grundstücksgrenzen zu verlegen, sofern das Gebäude an der Trasse des Breitband-Rings liegt. Laut Ebel könnten danach beispielsweise in der Ortsmitte von Neudorf-Platendorf Rohre bis zu den Brücken und Wegen verlegt werden. „Damit bereiten wir die zukünftige Verlegung von Hausanschlüssen vor.“ Eine Konsequenz dieser Neuerungen sei eine Erhöhung der Reservekapazität, so Ebel: Damit sind zusätzliche Rohre gemeint, die dem späteren privatwirtschaftlichen Anschluss weiterer Haushalte dienen. „Diese Maßnahmen verursachen Mehrkosten von rund 20 Millionen Euro, vermeiden aber künftige Baumaßnahmen und somit noch wesentlich höhere Kosten“, erklärte der Landrat. Obendrauf kommt noch die allgemeine Kostensteigerung in den Bereichen Tiefbau, Planung und Bauleitung.

Zusätzliche Fördermittel

Den höheren Kosten stehen höhere Pachteinnahmen aufgrund der hohen Vermarktungsquote gegenüber, außerdem stellen Bund und Land zusätzliche Fördermittel in Höhe von insgesamt 17 Millionen Euro in Aussicht. Damit kommt die Kreisverwaltung auf einen höheren Eigenanteil von 736 000 Euro im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen.

Da die Fachausschüsse, in denen das Thema beraten werden sollten, wegen des Corona-Virus’ abgesagt worden waren, informierte Ebel jetzt den Kreisausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung über die Kostensteigerung, der neue Finanzplan für das Projekt Breitband wurde beschlossen.

