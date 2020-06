Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn ist Vorreiter bei der Beratung von zugewanderten Menschen – dank eines Begleitheftes, das die Verwaltung entwickelt hat. In zehn Sprachen wurde es bisher aufgelegt und soll die Beratung der Zugewanderten erleichtern, sowohl für die Betroffenen selbst als auch für die eingebundenen Behörden, Vereine und Organisatoren.

„Die beteiligten Akteure können sich besser vernetzen, weil Ansprechpartner klar benannt werden. Außerdem vereinfacht die Dokumentation der Maßnahmen einige Arbeitsabläufe“, stellte Landrat Dr. Andreas Ebel die Vorteile des Heftes bei dessen Vorstellung heraus. Entwickelt hat das Heft die Stabsstelle Integration des Landkreises in Zusammenarbeit mit den Arbeitskreisen des Netzwerkes Integration. Und: „Wir stellen fest, dass die Nachbarkreise sehr interessiert sind“, erklärte Jutta Leinemann von der Stabstelle Integration.

Das hat seinen Grund. „Arbeitsplatzsuche, Schulbesuch, Umzüge – mit dem Heft ist ein ganz einfacher Austausch der Informationen möglich“, erklärte Sabrina Wunsch von der Stabsstelle Integration, wie es funktioniert: Einerseits werden in dem Heft die Kontaktdaten der Ansprechpartner erfasst – das können so einige werden im Laufe der Wochen und Monate, in denen zugewanderte Menschen von Behörde zu Behörde laufen, um sich eine Existenzgrundlage im Landkreis zu schaffen. Damit Informationen nicht mehrfach fließen – außer bei Bedarf – oder eben gar nicht, werden die behandelten Themen ebenfalls ins Heft eingetragen. So sehen die Mitarbeiter der Ämter oder Organisationen schnell, wo noch Handlungsbedarf bestehen könnte. Und den gibt es ja oft auch, wenn Fristen anstehen. Damit diese nicht verstreichen, werden auch sie eingetragen.

Fünf Kategorien erleichtern zudem eine Zuordnung der Themen sowie eine Gewichtung: Arbeit und Ausbildung, Leistungen, Recht, Sprache und Bildung, Freizeit und Alltag. Und ein Kästchen für den Vermerk „Erledigt“ ist auch vorgesehen – um unnötige Doppelbearbeitungen zu vermeiden. Der jeweilige Ansprechpartner kann so anhand des Heftes und der Eintragungen schnell erkennen, wie der aktuelle Stand ist – wenn es denn ständiger Begleiter der Zugewanderten ist in der Phase der Integration.

Daher wurde es bereits seit Mitte Juni an zahlreiche Zugewanderte – in immerhin zehn Sprachen – ausgegeben über Einrichtungen wie Ausländerbehörde, Agentur für Arbeit, Jobcenter, in Unterkünften, Wohnheimen und Migrationsberatungsstellen. Der Landrat und seine Mitarbeiter appellieren an die Ansprechpartner von Zugewanderten, sich immer das Heft vorlegen zu lassen – auch wenn die Nutzung freiwillig sei. Nur so könne es „über den Ausbau der optimierten Abläufe zu einem Erfolgsmodell“ werden und beide Seiten von schnelleren Ergebnissen profitieren.

Von Thorsten Behrens